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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 10:55 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:55

القس الاميركي اندرو برونسون في ازمير في 25 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)