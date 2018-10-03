محامي القس الاميركي برونسون يلجأ الى المحكمة الدستورية في تركيا
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القس الاميركي اندرو برونسون في ازمير في 25 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
رفع محامي القس الأميركي أندرو برونسون الذي تسبب اعتقاله ثم وضعه في الاقامة الجبرية في تركيا، بتوتر حاد مع واشنطن دعوى استئناف امام المحكمة الدستورية للمطالبة بالافراج عنه، كما أعلن الاربعاء لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي جيم هالافورت إنه قدم الطلب بعد ظهر الثلاثاء. واضاف ان "الاجراء يمكن ان يستمر بضعة اشهر".
وأضاف أن المحكمة الدستورية يمكنها بذلك اعلان موقفها بعد الجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون، المقررة في 12 تشرين الاول/اكتوبر في ازمير (غرب).
وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عاما، بتهم التجسس وانشطة "ارهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلا.
وكانت محكمة تركية ردت في آب/اغسطس طلبا جديدا لرفع الاقامة الجبرية التي فرضت في 25 تموز/يوليو على القس برونسون، الذي كان قبل ذلك موقوفا منذ تشرين الاول/اكتوبر 2016.
واثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الاقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، ازمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.
وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.
واعرب وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو عن الامل في 24 ايلول/سبتمبر في الافراج عن القس برونسون في القريب العاجل.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب