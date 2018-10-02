محامي القس الاميركي سيستأنف امام المحكمة الدستورية في تركيا
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صورة من الارشيف للقس الاميركي(afp_tickers)
قال محامي القس الأميركي أندرو برونسون الذي يحاكم في تركيا، أنه سيقدم استئنافا الأربعاء أمام المحكمة الدستورية لإطلاق سراح موكله.
واضاف المحامي جيم هالفورت لوكالة فرانس برس انه سيقدم الالتماس الساعة 07:00 ت غ الى المحكمة في انقرة.
وقد رفضت محكمة تركية في آب/أغسطس طلباً جديداً لالغاء الإقامة الجبرية التي فرضت على القس في 25 تموز/يوليو الذي كان معتقلاً منذ تشرين الأول/اكتوبر 2016.
ويأتي الاستئناف امام المحكمة الدستورية قبل جلسة جديدة مقررة في 12 تشرين الأول/اكتوبر أمام محكمة في ازمير تحاكم القس الأميركي.
وادى اعتقاله مدة سنة ونصف سنة إلى أزمة دبلوماسية خطيرة بين انقرة وواشنطن التي فرضت سلسلة من العقوبات ضد تركيا التي ردت بإجراءات مماثلة.
يواجه برونسون ما يصل إلى 35 عاما في السجن بتهم التجسس وأنشطة "إرهابية"، وهي اتهامات يرفضها بشكل قاطع.
وقد اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 24 ايلول/سبتمبر عن الامل في الإفراج قريبا عن القس برونسون.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب