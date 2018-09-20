محامي ترامب السابق يتعاون مع مولر في إطار التحقيق حول التدخل الروسي
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مايكل كوهن المحامي السابق للرئيس الاميركي دونالد ترامب لدى خروجه من محكمة فدرالية في نيويورك في 21 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
مثل المحامي السابق لدونالد ترامب مرات عدة أمام فريق المحقق الخاص روبرت مولر المكلف ملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية للعام 2016، بحسب ما أعلن محاميه الخميس.
وقال المحامي إن مايكل كوهن بدأ بالتعاون مع المدعي الخاص الذي يحقق حول تواطؤ محتمل بين الفريق الانتخابي لترامب والكرملين خلال الحملة الانتخابية ل2016 بعدما أقر بالذنب بتهم تهرب ضريبي ومصرفي في آب/أغسطس الماضي.
وكان التحقيق الذي يقوده مولر كشف هذه الوقائع لكن لا علاقة لها بروسيا.
وكانت شبكة "ايه بي سي نيوز" قد كشفت تعاون كوهن مع المحققين قبل أن يؤكده لاني ديفيس محامي هذا الأخير.
وكتب ديفيس في تغريدة "من الجيد أن يزوّد كوهن تحقيق مولر بمعلومات أساسية".
وكان كوهن (52 عاما) أقر تحت القسم بأنه دفع لامرأتين هما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وكارين ماكدوغال أموالا "بطلب من المرشح" ترامب لتفادي "انعكاسات سلبية" عليه قبل الانتخابات الرئاسية في 2016.
واتهمه ترامب بالكذب كما أكد البيت الابيض أن الرئيس "ليس قلقا على الاطلاق" إزاء أي معلومات يمكن أن يكشفها كوهن الذي كان مقربا من ترامب وتعامل معه لأكثر من عشر سنوات.
وتعاقب التهم الموجهة إلى مايكل كوهن (51 عاما) بالسجن لفترة إجمالية يمكن أن تصل إلى 65 عاما وسيصدر الحكم بحقه في 12 كانون الأول/ديسمبر وسيكون على الأرجح مخففا بعد الإقرار بالذنب والاعتراف.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب