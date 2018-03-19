محام معارض للرئيس الفنزويلي يهرب الى كولومبيا
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صدامات بين متظاهرين وقوات الامن الفنزويلية في كراكاس في نيسان/ابريل 2014 الفترة التي تم توقيف المحامي الارجنتيني الفنزويلي مارسيلو كروفاتو فيها(afp_tickers)
اعلن محام فنزويلي يخضع للاقامة الجبرية منذ 2014 لانه انتقد الرئيس نيكولاس مادورو، على حسابه على تويتر الاحد انه هرب الى كولومبيا.
وعبر مارسيلو كروفاتو (51 عاما) الذي تعتبره المعارضة "سجينا سياسيا" لوسائل اعلام محلية عن سعادته بعد وصوله الى كولومبيا. وهو ينوي التوجه الى الارجنتين التي يحمل جنسيتها ايضا.
وكان المحامي اوقف في 22 نيسان/ابريل 2014 في منزله خلال التظاهرات التي كانت تطالب برحيل مادورو وقتل خلالها 43 شخصا. وكان يتعاون حينذاك مع المنظمة غير الحكومية "المنتدى الجزائي" (فورو بينال) للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين.
وقد اتهم بعرقلة السير والعصيان والترهيب العام والمشاركة في عصابة اشرار، وسجن عشرة اشهر قبل ان تفرض عليه الاقامة الجبرية لاسباب صحية.
وطالبت الارجنتين مرارا بالافراج عنه، بينما وصفت منظمة العفو الدولية احتجازه ب"الاعتقال التعسفي".
وكروفاتو هو ثاني معارض يهرب الى كولومبيا بعد رئيس بلدية كراكاس السابق انطونيو ليديزما احد ابرز شخصيات المعارضة وكان يخضع للاقامة الجبرية ايضا بتهمة التآمر ضد حكومة مادورو. وقد لجأ في تشرين الثاني/نوفمبر الى كولومبيا اولا ثم الى اسبانيا.
وكانت النائبة العامة السابقة لفنزويلا لويزا اورتيغا لجأت العام الماضي الى كولومبيا.
وتقول منظمة "فورو بينال" ان 235 شخصا معتقلون في فنزويلا لاسباب سياسية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب