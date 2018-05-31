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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 09:04 ص 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:04

رئيس الوزراء كارلو كوتاريلي (الثاني الى اليسار) يغادر البرلمان الإيطالي لعقد اجتماع غير رسمي مع الرئيس الإيطالي في روما في 30 ايار/مايو 2018.

اطلقت حركة خمس نجوم (مناهضة للمؤسسات) والرابطة (يمين متطرف) محاولة جديدة لتشكيل حكومة وحدة ترضي رئيس الجمهورية الذي يطالب بضمانات حول بقاء البلاد في منطقة اليورو.

بالاتفاق مع الرئيس سيرجو ماتاريلا، جمد رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة خبراء لتصريف الاعمال قبل الانتخابات الجديدة، كارلو كوتاريلي المسؤول الكبير السابق في صندوق النقد الدولي، انشطته لافساح المجال امام المشاورات.

وقد أهملت فكرة تشكيل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم مساء الاحد اثر اعتراض الرئيس ماتاريلا على تعيين باولو سافونا وزيرا للاقتصاد والمال، الذي يعتبر اليورو "سجنا المانيا".

ومساء الاربعاء اقترح لويجي دي مايو تسوية : ابقاء سافونا لكن اسناد اليه حقيبة اخرى وتعيين مكانه شخصية تتمتع بالثقل نفسه. وهو اقتراح "يدرسه ماتاريلا بعناية" بحسب دوائره.

وماتيو سالفيني الذي جدد حملته الاربعاء بزيارات الى توسكانا وليغوريا، فتح الباب مجددا امام المشاورات. والغى حوالى 10 تجمعات مقررة الخميس في لومبارديا ليعود الى روما.

وجوزيبي كونتي المحامي الذي اختاره دي مايو وسالفيني لقيادة حكومة وحدة، كان في فلورنسا صباحا على ان يعود الى روما بحسب الاعلام.

- تحسن اسواق المال -

ويريد سالفيني تحريك البرنامج المشترك وتم التفاوض بشان الفريق مع احتمال ضم حزب "فراتيلي ديتاليا" الصغير من اليمين المتطرف برئاسة جورجيا ميلوني وسيوسع اعضاؤه ال18 في مجلس الشيوخ غالبية خمس نجوم والرابطة في هذا المجلس. والغت ميلوني التجمعات التي كانت مقررة للعودة الخميس الى روما.

حتى وان بقي باولو جنتيلوني رئيس الحكومة المنتهية ولايته في منصبه، ثمة استحقاقان يؤكدان ان الوقت بات ضيقا : ايطاليا بحاجة لرئيس وزراء للعرض العسكري السبت بمناسبة العيد الوطني ولقمة مجموعة السبع الاسبوع المقبل في كندا.

وعلى رغم اجواء الغموض التي طبعت نهار الاربعاء، سجل انتعاش طفيف في أسواق المال التي تقلبت كثيرا في الايام الاخيرة.

وارتفعت بورصة ميلانو ب1% ظهرا بعد ان اغلقت على ارتفاع الاربعاء ب2% والفارق بين الفوائد الايطالية والالمانية على 10 سنوات الذي تخطى عتبة ال300 نقطة الثلاثاء، تراجع الى 233 نقطة.

وبحسب استطلاع للرأي اجراه معهد ديموبوليس الثلاثاء والاربعاء اعرب 54% من المستجوبين انهم "قلقون" من الوضع السياسي و30% انهم "غاضبون" و11% "خائبون" و5% "واثقون".

- "خطة بديلة" -

الاحد اعلن ماتاريلا انه رفض سافونا في غياب نقاش عام حقيقي حول ايطاليا واليورو.

وفي صحيفة "لا ريبوبليكا" نشر لوبو راتاتسي المقاول العضو في اسرة انييلي الشهيرة التي تملك شركة "فيات" لانتاج السيارات، مقاطع من خطة سافونا البديلة.

وسأل "هل ابلغتم ناخبيكم بان +الخطة البديلة+ المزعومة تفضي الى تراجع القدرة الشرائية في العامين اللذين يليان. وان الاكثر ثراء الذين يستطيعون الاستثمار في الخارج سيستفيدون فقط منها؟".

بحسب استطلاعين نشرهما الاعلام الايطالي يرغب 60 الى 72% من الايطاليين البقاء في منطقة اليورو. لكن دي مايو يؤكد ان حركة خمس نجوم لا ترغب في الخروج من اليورو. اما موقف الرابطة فاقل وضوحا اذ لا يريد سالفيني الخروج الاحادي من منطقة اليورو لكنه يعتبر العملة الواحدة فشلا سيتعين على الاتحاد الاوروبي التخلي عنها عاجلا ام آجلا.

وفي حال فشل المفاوضات لحكومة وحدة، فان فريق كوتاريلي مستعد لكن الاحزاب الكبرى لا تنوي حاليا منحه الثقة في البرلمان.

في هذه الحالة تتوقع الصحف الايطالية ان تتم الانتخابات الجديدة في 29 تموز/يوليو او 5 آب/اغسطس في اقرب فرصة. او في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر حتى وان لم يترك ذلك مجالا للاكثرية المقبلة الوقت الكافي لتبني موازنة 2019.

وبعدما حصلت على 17% من الاصوات في انتخابات اذار/مارس (في مقابل 4% في انتخابات 2013) وحلت محل فورتسا ايطاليا، حزب سيلفيو برلوسكوني، في اطار تحالف اليمين، باتت الرابطة تتخطى ال 20% من نوايا التصويت (حتى 27% كما يفيد بعض استطلاعات الرأي)، فيما تسجل الأحزاب الأخرى ركودا او تراجعا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب