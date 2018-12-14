محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا مصممون على التظاهر مجددا رغم التحذيرات

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 ديسمبر, 2018 03:37 م

تظاهرة في باريس دعت اليها نقابة "سي جي تي" للمطالبة برفع الاجور في الرابع عشر من كانون الاول/ديسمبر 2018

هل سينزل محتجو "السترات الصفراء" في فرنسا مجددا إلى الشارع السبت للمرة الخامسة على التوالي ؟ كل الإشارات حتى السبت تؤكد ذلك، رغم تحذيرات الحكومة التي تتخوف من أعمال عنف جديدة قد تنعكس سلبا على الوضع الإقتصادي.

ودعت حركة السترات الصفراء، التي تطالب بمزيد من العدالة الإجتماعية وتعارض سياسة الحكومة، إلى التجمع مجددا السبت في باريس وفي المدن الفرنسية الأخرى.

وتأتي هذا الدعوة الى التظاهر مجددا، رغم ما أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين الماضي وتضمن بشكل خاص زيادة الحد الأدنى للأجور مئة يورو شهريا، ورغم الدعوات ل"تعليق" هذه التحركات بعيد الإعتداء الذي أوقع في ستراسبورغ ثلاثة قتلى الثلاثاء، وتبنى مسؤوليته تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال إريك دروويه أبرز قادة السترات الصفراء في فيديو على صفحته على فيسبوك الخميس "إن الوقت غير مناسب أبدا للتوقف (...) لا بد من أن نكمل"، مضيفا "ما قام به ماكرون الإثنين ليس سوى دعوة لكي نمضي قدما، لأنه بدأ بالتراجع، والأمر بالنسبة إليه غير معهود".

ولقيت الدعوات إلى التظاهر تجاوبا عبر فيسبوك، وأكد الآلاف عزمهم على المشاركة في تجمعات السبت.

وجاء على صفحة إحدى مجموعات السترات الصفراء على فيسبوك "لقد قتل الإرهابي، ولم يعد هناك من عائق للتظاهر مجددا. ليتوحد كل أصحاب السترات الصفراء السبت مجددا".

وكانت قوات الأمن الفرنسية قتلت مساء الخميس شريف شكات منفذ الإعتداء على سوق الميلاد في ستراسبورغ.

وبعد أربعة أسابيع من التعبئة، شهدت ثلاثة منها أعمال عنف كبيرة، إرتفعت بعض الدعوات الى التهدئة.

وقال تيبو فايرون رئيس جمعية "روبن دي باص" لوكالة فرانس برس، إن الجمعية التي نقلت ثلاث مرات الى باريس ناشطين من السترات الصفراء من شمال فرنسا، ألغت رحلاتها التي كانت مقررة السبت، لأن "لا تعبئة في صفوف المتظاهرين للإنتقال الى باريس السبت".

- الخوف من المشاغبين-

وبعد وقوع اعتداء ستراسبورغ، إرتفعت أصوات عدة تطالب بوقف التظاهر.

وكان اليوم الرابع من التظاهر السبت الماضي جمع 136 ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا، حسب وزارة الداخلية، وانتهى بعدد قياسي من الإعتقالات وصل الى نحو ألفين، وإلى سقوط أكثر من 320 جريحا، كما وقعت أضرار جسيمة وحصلت مواجهات في العديد من المدن مثل باريس وبوردو وتولوز (جنوب غرب).

وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانر الجمعة في حديث إذاعي "من الأفضل لقوات الأمن ان تقوم بعملها الحقيقي، أي ملاحقة المجرمين والعمل على الحد من الخطر الإرهابي، بدلا من العمل على ضمان السلامة على مستديرات الطرق".

كما أعرب كزافييه بتران أحد قادة المعارضة اليمينية عن القلق من وقوع أعمال عنف جديدة السبت. وقال "في كل مرة يقوم أصحاب السترات الصفراء بالتظاهر، يأتي آخرون وراءهم ويكسرون".

ولمواجهة تظاهرات السبت، أعلنت السلطات عن إجراءات أمنية مشددة في باريس : 8000 عنصر من قوى الأمن، و14 آلية مدرعة ستنتشر في العاصمة.

وعلى هامش هذه التظاهرات قتل حتى الآن ستة أشخاص، وأصيب المئات منذ بدئها في السابع عشر من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

ويبدو أن حالة الغضب انتقلت الى قطاعات أخرى مثل تلامذة الثانويات والمزارعين. ودعت النقابة الثانية في فرنسا الفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" الى النزول الى الشارع الجمعة للمطالبة برفع الرواتب.

وباتت هذه التظاهرات تثير قلق أصحاب المحلات التجارية الذي تأثروا كثيرا بسبب تزامنها مع فترة الأعياد.

وقالت آن سيشيه صاحبة محل تجاري لبيع الأدوات الفاخرة في بوردو "الأمر كارثي لأن شهر كانون الأول عادة يمثل 25% من مبيعات كامل السنة".

وأضافت "أن أعمال العنف التي تترافق مع التظاهرات، والشلل الذي يضرب وسائل النقل، والآن التهديد الإرهابي ... كلها عوامل تضرب موسم الميلاد وتمنع الناس من التسوق براحة بال".

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