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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 04:34 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:34

صورة ارشيفية لطائرة تعود للخطوط الجوية الكويتية (afp_tickers)