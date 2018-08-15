محكمة أمن الدولة الاردنية توجه تهم "الارهاب" لخلية السلط
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قوات الأمن الأردنية أمام مبنى قامت بمداهمته في مدينة السلطة شمال غرب عمان في 12 آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
وجهت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء تهم الارهاب لاعضاء خلية السلط التي قتل ثلاثة منهم واعتقل خمسة في مداهمة السبت شمال غرب عمان، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
ووجه مدعي عام المحكمة تهم "القيام بأعمال أرهابية أفضت الى موت أنسان وهدم بناء" و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية" و"حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بقصد إستخدامها في أعمال غير مشروعة" و" حيازة أسلحة وذخائر بقصد إستخدامها في اعمال غير مشروعة".
واوضح المصدر ان "التحقيقات في القضية مازالت من قبل المدعي العام".
ووفق قانون منع الارهاب لسنة 2006 وتعديلاته فان التهم المسندة للموقوفين تصل عقوبتها للاعدام شنقا.
وكان وزير داخلية الاردن سمير مبيضين اكد الاثنين إن أعضاء الخلية "تكفيريون ويؤيدون تنظيم الدولة الاسلامية وخططوا لعمليات إرهابية أخرى في المملكة".
وقد أعلنت السلطات الاحد مقتل أربعة من رجال الأمن وثلاثة "إرهابيين" خلال مداهمة مبنى في السلط تحصنت بداخله "خلية إرهابية" يشتبه بتورطها في انفجار عبوة ناسفة الجمعة وضعت أسفل سيارة دورية أمنية في منطقة الفحيص التي تبعد 12 كلم غرب عمان.
كما اعتقل خمسة أشخاص خلال المداهمة.
وأدى الهجوم على الدورية المكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني الجمعة إلى مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عنه حتى الان.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب