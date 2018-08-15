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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 11:48 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:48

قوات الأمن الأردنية أمام مبنى قامت بمداهمته في مدينة السلطة شمال غرب عمان في 12 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)