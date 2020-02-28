هذا المحتوى تم نشره يوم 29 فبراير, 2020 12:19 ص

جزء من الجدار الذي تبنيه ادارة الرئيس دونالد ترامب عند الحدود مع المكسيك، في مقاطعة دونا آنا بولاية نيو مكسيكو، في 13 شباط/فبراير 2020

علقت محكمة أميركية الجمعة قرارها نقض إجراءات لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجبر العديد من مقدمي طلبات اللجوء على الانتظار في المكسيك ريثما يتم البت في طلباتهم، ما يسمح لمسؤولي الحدود بمواصلة تطبيق توجيهات البيت الأبيض.

وكانت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو قد نقضت السياسة المعروفة باسم "ابقَ في المكسيك" التي تُستخدم لإعادة عشرات آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى الذين تقدموا بطلبات لجوء، الى المكسيك.

وقضت المحكمة في البدء بأن هذه السياسة "غير صالحة بكاملها" بموجب القانون الأميركي المتعلق بحقوق المهاجرين ومبادئ اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويجب حظرها "بالكامل".

لكن بعد ساعات على قرارها، صوتت المحكمة بالاجماع على تعليق القرار، وفق وسائل إعلام أميركية، وأبلغت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة الحكومة والمدعين بأن يقدموا حججهم خطيا بحلول الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.

وبعد ترحيبه بالقرار الأولي للمحكمة، قال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أحد المجموعات التي طعنت بقرار الحكومة في المحكمة إن التعليق "إجراء مؤقت".

وقالت المحامية جودي رابينوفيتز في تصريحات لوسائل إعلام أميركية "سنواصل العمل من أجل وقف هذه السياسة الشديدة القسوة".

وفي وقت سابق ندد البيت الأبيض بنقض إجراءات منع المهاجرين من الدخول، محذرا من أنه يمكن أن "يغرق نظام الهجرة الوطني" و"يمثل مخاطر من دخول فيروس كورونا المستجد من دون رادع".

وكانت محكمة سان فرانسيسكو قد سمحت العام الماضي بتطبيق هذه السياسة بانتظار البت بالاستئناف وألغت قرار قاضي المقاطعة الذي حكم ضد هذا الإجراء.

واطَّلَع قاضي المقاطعة على أدلة تظهر أن المهاجرين الذين عادوا إلى المكسيك بموجب هذه السياسة قد عانوا التمييز والعنف والاعتداء الجنسي ونقص الغذاء والمأوى.

وتمت إعادة أكثر من 60 ألف شخص إلى المكسيك بموجب هذا البرنامج منذ البدء بتنفيذه في كانون الثاني/يناير عام 2019، بحسب البيت الأبيض.

والجمعة أغلقت سلطة الجمارك وأمن الحدود معبر باسو دل نورتي في جنوب تكساس بعد انتشار نبأ نقض المحكمة للإجراءات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت شرطة الجمارك والحدود في تغريدة أنها "قطعت جسر باسو دل نورتي الساعة 7,20 مساء الجمعة لمنع مجموعة من المهاجرين من المرور عنوة وبصورة غير قانونية في معبر الدخول".

وأضافت الشرطة أن المعبر الذي يعد الأكثر ازدحاما يبقى مغلقا ليلا، علما بأنه لم يتم إقفال أي معابر دخول أخرى.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة العدل أن إدارة ترامب "تصرفت بإخلاص" ونددت بقرار المحكمة الذي "يسلط الضوء على عواقب وإهمال الأوامر القضائية على مستوى البلاد".

وقال البيت الأبيض إنه "يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة لمراجعة أكبر لهذا القرار" واصفا سياسة طلب اللجوء بأنها "ناجحة جدا".

وتعهد ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2016 بناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك التي يبلغ طولها 2000 ميل على ان تتحمل كلفته المكسيك.

لكن عدد المهاجرين الذين تحتجزهم السلطات الأميركية عند الحدود ارتفع مع تدفق مئات آلاف الأشخاص، ومعظمهم من أميركا الوسطى، إلى الولايات المتحدة حيث طلبت نسبة كبيرة منهم اللجوء.

شهدت حملة الادارة الاميركية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك سياسة "ابقَ في المكسيك"، تراجعا في عدد الاعتقالات في الأشهر الأخيرة.

وفي حكم منفصل صدر الجمعة، ألغت محكمة الاستئناف ذاتها قرار إدارة ترامب بمنع أي مهاجر يدخل بطريقة غير قانونية من التقدم بطلب لجوء.

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