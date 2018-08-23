محكمة أميركية توجّه الاتهام لامرأة بتقديم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية
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سيارة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم الدولة الاسلامية تقوم بدورية في بلدة رميلين في الحسكة(afp_tickers)
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن امرأة أميركية كانت متزوجة من قناص في تنظيم الدولة الإسلامية وتم اعتقالها في سوريا تواجه اتهاما بتقديم دعم مادي للتنظيم الجهادي.
وسامانثا ماري الحسني متهمة بمساعدة شخصين من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية لم يكشف عن هويتهما عبر تأمين معدات عسكرية وتمويل مادي لهما خلال وجودها في الولايات المتحدة عام 2014 وبعد سفرها الى سوريا عام 2015.
وأصدرت محكمة أميركية لائحة الاتهام في وقت متأخر الأربعاء بحق الحسني التي تبلغ 32 عاما واسمها قبل الزواج سامانثا سالي.
وهي واحدة من أميركيين اثنين ألقي القبض عليهما في سوريا ونقلا لاحقا الى الولايات المتحدة في تموز/يوليو حيث يخضعان للمحاكمة.
وقالت الحسني لوسائل إعلام اميركية انه تم خداعها بالسفر الى سوريا من قبل زوجها موسى الحسني المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية، وهي بقيت معه هناك لحماية أطفالهما.
وأشارت الى أن زوجها تحول بعد وصولهما الى سوريا من رجل محب الى شخص عنيف وقاس.
وقالت لقناة "سي ان ان" في مقابلة في نيسان/أبريل "كنت كالسجينة".
وظهر احد ابنائها في تسجيلات فيديو دعائية لتنظيم الدولة، كما ان زوجها وفقا لتقارير قتل في غارة لطائرة مسيّرة في سوريا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب