هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 03:45 م

أعلنت عائلة فلسطينية الإثنين أنها تقدّمت باستئناف ضد قرار محكمة إسرائيلية إخلاء مبنى سكني في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة لصالح جمعية استيطانية.

وقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية في بيان إن محكمة الصلح في القدس قررت في 19 كانون الثاني/يناير "طرد ناصر الرجبي وعائلته من منزلهم في حي بطن الهوى في بلدة سلوان" لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

ويتكون المبنى المهدد بالإخلاء بحسب عائلة الرجبي من ثلاث طبقات تضم ثلاث شقق سكنية وتأوي 17 فردا بينهم أطفال.

وقال أحد المتضررين من القرار ويدعى ناصر الرجبي لوكالة فرانس برس "نرفض القرار، ولا يوجد منزل آخر أذهب إليه أنا وأفراد عائلتي الذين يبلغ عمر أصغرهم عامًا ونصف تقريبا".

وبحسب الرجبي فإن عائلته تسكن في المبنى منذ العام 1975.

ومنزل عائلة الرجبي هو واحد من عشرات المنازل المهددة بالإخلاء لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" التي رفعت دعاوى قضائية ضد حوالي 100 عائلة فلسطينية تعيش في الحي، وفقا لمنظمة "السلام الآن".

وقالت المنظمة إن هذه الدعاوى تعرّض "700 شخص" لخطر إخراجهم من مساكنهم.

وتشير "السلام الآن" إلى أن جميع منازل الفلسطينيين في الحي بنيت بشكل قانوني بعد العام 1948.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وبحسب منظمة "السلام الآن"، فإن مطالبات المستوطنين في المبنى وغيره من المنازل تستند إلى كون الأرض خصصت في أواخر القرن التاسع عشر من قبل مالكيها اليهود لصندوق يهودي يعمل لصالح يهود اليمن في القدس.

من جهته، أكد محامي العائلة محمد دحلة لفرانس برس أنه بصدد تقديم استئناف على قرار المحكمة.

ووفقا للمحامي دحلة فإن قرار المحكمة يستند إلى قانون "الترتيبات القانونية والإدارية الإسرائيلي للعام 1970".

وتشير "السلام الآن" في بيانها إلى أن هذا القانون سُن من أجل التعامل مع القضايا المتعلقة بالأشخاص والمناطق التي تم ضمّها إلى القدس عام 1967، ومن بينها قضايا الممتلكات اليهودية قبل العام 1948.

وتعتبر جمعية "عطيرت كوهنيم" من الجمعيات الاستيطانية العاملة على تهويد مدينة القدس لتصبح ذات أغلبية يهودية.

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