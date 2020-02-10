هذا المحتوى تم نشره يوم 10 فبراير, 2020 01:59 م

عرب إسرائيليون يرفعون ملصقاً يطالب بالإفراج عن الشيخ رائد صلاح من الحركة الإسلامية فرع الشمال المحظورة في إسرائيل في 17 آب/أغسطس 2017

قضت محكمة إسرائيلية الإثنين بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا بحق الشيخ رائد صلاح من الحركة الإسلامية فرع الشمال المحظورة بتهمة "التحريض على الإرهاب".

وأدان قضاة محكمة حيفا، الشيخ صلاح "بالتحريض على الإرهاب" بسبب "الإشادة بالإرهاب أو التعاطف معه أو تشجيعه".

وتعود القضية المدان فيها صلاح إلى العام 2017، حيث تقول المحكمة إنه "حرض على الإرهاب" عقب مقتل عنصري شرطة إسرائيليين في 14 تموز/يوليو من ذاك العام.

واندلعت أعمال عنف في المسجد الأقصى ومحيطه بعد الهجوم الذي نفذه أشخاص من مدينة أم الفحم مسقط رأس رائد صلاح.

وردت اسرائيل بنصب بوابات لكشف المعادن على مداخل الحرم القدسي، في اجراءات ألغيت بعد أسبوعين على خلفية الاحتجاجات والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتان وأسفرت عن مقتل سبعة فلسطينيين وثلاثة اسرائيليين.

وكانت السلطات الاسرائيلية حظرت الحركة الإسلامية-فرع الشمال في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد اتهامها بتحريض الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين على العنف عبر نشرها "أكاذيب" حيال الوضع في باحة المسجد الاقصى.

وجاء في حكم المحكمة الإثنين، أن صلاح (61 عاما) أدلى بتلك التصريحات في ثلاث مناسبات منفصلة.

وادعت النيابة العامة أن التصريحات التي أدلى بها صلاح خلال تشييع منفذي هجوم تموز/يوليو في أم الفحم وخلال خطبة الجمعة في المدينة العربية قد "أضرت بأمن الدولة ومواطنيها".

وتضمن قرار المحكمة الإثنين أيضا، حكما بالسجن الفعلي لعام مع وقف التنفيذ.

ويمكن الاستئناف على الحكم في غضون 45 يوما.

من جانبها، دانت حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة قرار المحكمة الإسرائيلية.

وقال الحركة في بيان "تعتبر الحركة هذه الأحكام (...) استهدافاً لكل الأصوات الوطنية الحرة المدافعة عن الشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقصى في مواجهة المخططات والمشاريع الإسرائيلية".

واعتبرت الحركة أن القرار "يعكس العقلية العنصرية المتطرفة التي تحكم عمل المؤسسات الصهيونية".

أعتقل صلاح في 15 آب/أغسطس 2017 بتهمة التحريض على الشغب في المسجد الأقصى.

وأطلق سراحه في كانون الثاني/يناير العام الماضي بعد قضاء حكمه البالغ 9 أشهر.

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