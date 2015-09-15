محكمة استئناف ترفض اخلاء سبيل زعيم المعارضة الشيعية في البحرين
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بحرينيات يحملن صور زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان احتجاجا على سجنه، في قرية الزنج قرب المنامة في 14 ايلول/سبتمبر 2015(afp_tickers)
قال مصدر قضائي ان محكمة الاستئناف البحرينية رفضت الثلاثاء اخلاء سبيل زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان، وذلك في اولى جلسات محاكمته امام هذه المحكمة.
ويقضي الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي معارض في البحرين، عقوبة بالسجن اربع سنوات بعد ان ادين في محكمة البداية بالتحريض على كراهية النظام.
وافاد المصدر القضائي ان سلمان حضر اولى جلسات محاكمته في محكمة الاستئناف وهو يرتدي اللباس الرصاصي الخاص بالسجناء، وبعد انتهاء الجلسة تم وضع القيود في يديه وأخرج محاطا بعدد كبير من أفراد قوات الأمن.
ووفقا للمصدر، فإن سلمان لم يتحدث خلال جلسة المحاكمة.
وذكر المصدر أن "ممثل النيابة العامة البحرينية طلب خلال جلسة المحكمة اليوم بتشديد عقوبة سلمان، فيما رفضت المحكمة طلب محامي سلمان بإخلاء سبيله".
وحكم على سلمان في 16 حزيران/يونيو الماضي بالسجن اربع سنوات بعد إدانته بتهم "ارتكابه جرائم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم".
وبرأت المحكمة حينها الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة.
وسلمان موقوف منذ 28 كانون الاول/ديسمبر 2014.
وافاد شهود عيان ان القرى الشيعية تشهد بشكل شبه ليلي تظاهرات يرفع خلالها المتظاهرون صورا للشيخ علي سلمان ويرددون الشعارات المطالبة باخلاء سبيله.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب