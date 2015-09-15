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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2015 12:26 م 15 سبتمبر 2015 - آخر تحديث - 12:26

بحرينيات يحملن صور زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان احتجاجا على سجنه، في قرية الزنج قرب المنامة في 14 ايلول/سبتمبر 2015 (afp_tickers)