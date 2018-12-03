محكمة استئناف تعلّق صلاحيات راجاباكسي كرئيس للوزراء في سريلانكا
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الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا (يمين) وإلى جانبه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسي في كولومبو في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2018(afp_tickers)
علّقت محكمة الاستئناف في سريلانكا الاثنين صلاحيات ماهيندا راجاباكسي كرئيس للوزراء، معتبرة أن السماح ببقائه على رأس الحكومة قد يكلّف البلاد "أضرارا لا يمكن إصلاحها".
وتشهد سريلانكا أزمة دستورية منذ أن أقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل فيكيريميسينغي وأعضاء حكومته في 26 تشرين الأول/أكتوبر وعيّن مكانه الرئيس الأسبق راجاباكسي.
ويعترض فيكيريميسينغي على قرار إقالته معتبرا إياه غير دستوري، ويتمسك بالسلطة في هذه الجزيرة البالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة أكثريتهم من البوذيين، رافضا إخلاء مقر إقامته الرسمي.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر حلّ سيريسينا البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة لكن المحكمة العليا ألغت قراره وأمرت بوقف التحضيرات الانتخابية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد شكوى قدّمتها غالبية النواب احتجاجا على بقاء راجاباكسي في منصبه على الرغم من تصويت البرلمان مرّتين على حجب الثقة عنه.
ويفرض قرار محكمة الاستئناف مزيدا من القيود على قدرة راجاباكسي على ممارسة الحكم بعد أن سحب منه البرلمان صلاحيات إنفاق الأموال العامة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب