هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 04:48 م

صورة من الارشيف يعود تاريخها إلى 7 أيار/مايو 2011 تظهر الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم

أيدت محكمة استئناف في السودان الاربعاء حكما بإيداع الرئيس السوداني عمر البشير في مؤسسة اصلاحية لمدة عامين بعد ادانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.

وقال الجعلي لوكالة فرانس برس "نعم .. محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية".

وكانت محكمة في الخرطوم قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بالتحفّظ على البشير في "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين"، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.

وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على اطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.

وأطاح الجيش بالبشير من الحكم في 11 نيسان/ابريل 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع وهو يحتجز منذ ذلك في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6,9 ملايين يورو و351,770 دولارا و5,9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

ودين البشير البالغ 75 عاما بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وتصل عقوبة التهمتين عادة الى السجن لنحو عشر سنوات.

وترتبط التهم بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس السابق، الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، من السعودية.

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية. وتتركز القضية التي صدر الحكم فيها السبت على 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب "جرائم ابادة جماعية" "وحرب "وجرائم ضد الانسانية "خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003.

وفي شباط/فبراير، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب الإطاحة بالبشير لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.

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