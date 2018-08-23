محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 01:48 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 01:48

لافتة تطالب بالافراج عن رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك غيون هي في وسط سيول في 24 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)