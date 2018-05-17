محكمة اوكرانية تقرر حبس صحافي روسي بانتظار محاكمته بتهمة الخيانة
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الصحافي الاوكراني-الروسي كيريلو فيشينسكي يصغي لقرار محكمة خيرسون، الخميس 17 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
قضت محكمة اوكرانية الخميس بابقاء مراسل لوكالة ريا نوفوستي الروسية متهم بالخيانة في الحبس بانتظار الانتهاء من إجراءات محاكمته.
وقررت محكمة مدينة خيرسون في جنوب اوكرانيا ابقاء الصحافي كيريلو فيشينسكي في الحبس لغاية 13 تموز/يوليو على الاقل، بناء على طلب المدعي العام.
وتم توقيف فيشينسكي، وهو مواطن اوكراني حصل في 2015 على جواز سفر روسي، قرب منزله في كييف خلال مداهمة لجهاز الاستخبارات الاوكراني لمكاتب ريا نوفوستي في المدينة.
واثارت القضية خلافا جديدا بين كييف وموسكو، وقالت موسكو إنها ستفعل "كل ما بوسعها لضمان الافراج عن مواطنها".
وينفي فيشينسكي الاتهامات الموجهة إليه وقال محاميه اندري دومانسكي للصحافيين إنه سيقدم طعنا في قرار المحكمة الخميس.
واتهم جهاز الاستخبارات الاوكراني فيشينسكي بالتوجه إلى القرم في 2014 لاعداد تقارير "منحازة" لتبرير ضم روسيا لشبه الجزيرة.
والصحافي البالغ من العمر 51 عاما، اتهم ايضا بالتآمر مع مجموعات انفصالية مدعومة من روسيا في الشرق الاوكراني، حيث اندلع نزاع في اعقاب ضم روسيا للقرم ادى الى مقتل نحو 10 آلاف شخص.
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات الاوكراني اولينا غيتليانسكا إن وسائل الاعلام التي تسيطر عليها روسيا "يتم استخدامها كأدوات في حرب هجينة ضد اوكرانيا".
وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون باستمرار روسيا باستخدام وسائل اعلامها الرسمية للدعاية واثارة المشاعر الانفصالية في اوكرانيا.
وتحتل اوكرانيا المركز 101 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2018، الذي اعدته منظمة مراسلون بلا حدود فيما حلت روسيا في المرتبة 148.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب