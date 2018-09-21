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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 05:30 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:30

صورة وزعت في 21 أيلول/سبتمبر 2018 للطالب والصحافي النمساوي ماكس زيرنغاست في البندقية في 12 آب/أغسطس 2018

أمرت محكمة تركية بإبقاء طالب نمسوي أوقف الأسبوع الماضي في السجن بانتظار محاكمته بتهمة اقامة صلات مع "تنظيم إرهابي"، وفقا لما قاله محاميه الجمعة لوكالة فرانس برس.

وأوقف ماكس زيرنغاست الذي يكتب في مجلة "ري فولت" الألمانية من أقصى اليسار، في 11 أيلول/سبتمبر في أنقرة وأمرت محكمة هذه المدينة رسميا ليل الخميس بإيداعه السجن، بحسب محاميه تامر دوغان.

وفضلا عن متابعة دروس في تركيا، يساهم زيرنغاست في عدد من وسائل الإعلام في تركيا والخارج، ونددت منظمة "مراسلون بلا حدود" باعتقاله داعية إلى الإفراج عنه.

وقال دوغان لفرانس برس إن النمسوي البالغ من العمر 29 عاما ويعد ماجستير في العلوم السياسية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، أودع السجن مساء الخميس لاتهامه بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية" من اليسار المتطرف.

وأكد أن "ماكس ليس على علاقة باي تنظيم إرهابي".

وبحسب محضر الجلسة الذي اطلعت عليه فرانس برس، فإن زيرنغاست المقيم في تركيا منذ ثلاث سنوات سئل عن كتب وأبحاث حول زعيم شيوعي تركي ضبطت في حوزته، فأكد بالتركية أنه "باحث".

وقال "لدي كتب في افكار اليمين واليسار وحتى أعمال أدبية".

وحين سئل عن مقالات كتبها عن المسألة الكردية وعن حزب العمال الكردستاني المصنف تنظيما "إرهابيا" في تركيا، قال إنه يكتب عن المسألة بـ"موضوعية".

وأكد محاميه "إنه صحافي يعمل ضمن إطار القانون".

وزيرنغاست متهم بالانتماء إلى مجموعة يسارية صغيرة، لكن محاميه وهو نفسه يؤكدان أن التنظيم هذا "غير موجود".

ورأى فرع منظمة "مراسلون بلا حدود" في النمسا أن "الاختلاف في الآراء السياسية لا يمكن أن يبرر اعتقالات أو أعمال تخويف، وهو ما يحصل بشكل متزايد في تركيا".

وتتعرض تركيا بانتظام لانتقادات من قبل المنظمات غير الحكومية التي تتهمها بانتهاك حرية الصحافة ولا سيما بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016.

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