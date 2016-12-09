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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2016 06:21 م 09 ديسمبر 2016 - آخر تحديث - 18:21

جنود اسرائيليون لحظة اقتحام السفينة مافي مرمرة في 30 مايو 2010 (afp_tickers)