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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 سبتمبر, 2018 02:52 م 07 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:52

أحد مناصري حزب الشعوب الديموقراطي يرفع صورة لزعيمه صلاح الدين دميرتاش خلال حملة انتخابية في 17 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)