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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 سبتمبر, 2018 05:25 م 15 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:25

عناصر من قوات سوريا الديموقراطية خلال احتفال عسكري لهم في شرق سوريا في 21 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)