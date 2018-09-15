محكمة تركية تقضي بحبس جندي بريطاني سابق لارتباطه بـ"وحدات حماية الشعب الكردية"
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عناصر من قوات سوريا الديموقراطية خلال احتفال عسكري لهم في شرق سوريا في 21 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
قضت محكمة تركية بحبس جندي بريطاني سابق سبع سنوات ونصف سنة، لارتباطه بـ"وحدات حماية الشعب الكردية" التي تصنفها أنقرة منظمة "إرهابية".
وأوقف جو روبنسون في تموز/يوليو 2017 عندما كان يمضي إجازة في تركيا بعد نشره صورا له بالزي العسكري يظهر فيها مع مقاتلين من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.
ودانت محكمة مدينة أيدن في غرب تركيا روبنسون بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء "دمير أوران".
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، التحالف العربي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة في سوريا.
لكن أنقرة تصنّف هذه الوحدات منظمة إرهابية وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.
وأفادت وكالة "دمير أوران" أن روبنسون المطلق سراحه بكفالة لم يحضر جلسة صدور الحكم لأسباب صحية، وهو ينوي استئناف الحكم الصادر بحقه.
وأوردت الوكالة أن المحكمة قضت بحبس خطيبته البلغارية لنحو سنتين لإدانتها بـ"الدعاية الإرهابية"، علما أنها متواجدة حاليا في بريطانيا.
وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن روبنسون البالغ 25 عاما جندي سابق أدى الخدمة في أفغانستان في 2012 وتوجه في 2015 إلى سوريا حيث انضم إلى الجهاز الصحي التابع لوحدات حماية الشعب الكردية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب