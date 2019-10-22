هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 04:14 ص

صورة وزعها مكتب المدعي العام الأميركي في 9 أيار/مايو 2019 تظهر سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" المتهمة بانتهاك العقوبات الدولية.

منحت محكمة في نيويورك رسميا الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدوليّة، طبقا لوزارة العدل الثلاثاء.

وتم احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" بتهمة انتهاك العقوبات الدولية لنقلها كميات من الفحم بقيمة ثلاثة ملايين دولار بينما كانت في المياه الاقليمية لاندونيسيا العام الماضي قبل أن يتم تسليمها للسلطات الأميركية.

وقررت المحكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة إلى واشنطن وطالبت وزارة الخزانة "بالتخلص منها"بحسب القرار الذي نشرته وزارة العدل.

وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب قوات خفر السواحل الأميركيين الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علنيّ.

وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا الأميركية حيث كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري او الثمن.

وكانت عائلات أوتو وارمبير، وهو طالب أميركي توفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك القس الذي يعتقد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب والاعدام عام 2000، قدمت التماسات قانونية ضد السفينة.

لكن ليس واضحًا ما إذا كانوا سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، مع اعلان المحكمة الصادر الاثنين إن هذه العائلات "حلت" مشكلة الالتماسات مع الولايات المتحدة.

من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديميرز إنّ "قرار المصادرة ينهي مسيرة وايز أونست كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات".

واحتجت بيونغ يانغ على مصادرة السفينة وحذّرت من "عواقب وخيمة" في حال عدم استردادها.

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والبالستية.

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