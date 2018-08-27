محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 30 يوما
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زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني(afp_tickers)
أصدرت محكمة في موسكو الإثنين حكما بالسجن 30 يوما على المعارض الروسي أليكسي نافالني بسبب دعوته لاحتجاج غير مصرح به في وقت سابق من هذا العام، وذلك قبل أيام فقط من تجمع سياسي آخر يتم التحضير له.
وذكر القاضي أليكسي ستيكلييف من محكمة مقاطعة تفرسكوي في العاصمة موسكو، بأن نافالني انتهك مراراً القانون الروسي بدعوة لتنظيم احتجاج جماهيري في كانون الثاني/يناير وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في قاعة المحكمة.
واعتقل نافالني مساء السبت أمام منزله في موسكو.
وتتعلق اتهاماته باحتجاج غير مصرح به نظمه في 28 كانون الثاني/يناير مخالفا قوانين روسيا الصارمة التي تمنع تنظيم أي تحرك عام بدون إذن من مجلس المدينة.
في قاعة المحكمة الاثنين ، طلب محامي الدفاع من القاضي يومين من أجل قراءة القضية المؤلفة من 219 صفحة، ولكن القاضي سمح فقط بثلاثين دقيقة.
وقبل صدور القرار اعتبر نافالني (42 عاما) المنتقد للكرملين أن القضية هي إدانة للنظام السياسي الروسي.
وقال "طوال السنوات الأربع الماضية .. لم توافق موسكو مرة واحدة على طلبنا للتجمع في المكان الذي نطلبه".
وأضاف أن السبب الوحيد وراء احتجازه بالتهمة نفسها للمرة الثالثة هو منعه من تنظيم احتجاج في 9 أيلول/سبتمبر ضد مشروع رفع سن التقاعد.
وكان نافالني دعا إلى عدد من أكبر التظاهرات الاحتجاجية في روسيا في السنوات الأخيرة. وتحظى لهجته المناهضة للفساد بشعبية خاصة بين الشباب الذين يتبعون قنواته على الإنترنت ومدوناته.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب