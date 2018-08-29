هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 04:09 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:09

الحكم على فرنسي والمانية بالسجن المؤبد في بغداد في السادس من آب/اغسطس 2018 بعد ادانتهما بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية

برأت محكمة عراقية الاربعاء امرأة المانية تركية من تهمة الارتباط بتنظيم الدولة الاسلامية، بحسب مصدر قضائي، بعد أكثر من عام على احتجازها.

وتحتجز هادية عبد القادر بدون توجيه تهم اليها منذ أن اعتقلتها قوات الامن العراقية في منطقة كان يسيطر عليها التنظيم في الموصل.

وتم اخراج التنظيم المتطرف من المدينة في تموز/يوليو العام الماضي بعد معركة استمرت اشهرا اعتقل خلالها اشخاص يشتبه في أنهم عناصر في التنظيم.

إلا أن قاضيا في المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لم يجد ادلة على ارتباط هادية عبد القادر بالتنظيم، بحسب ما ذكر مصدر قضائي الاربعاء.

وستبقى المرأة البالغة 40 عاما في السجن فيما امهلت المحكمة النيابة شهرا لتقرر ما إذا كانت ستؤكد الحكم أو تطعن فيه.

ولم يؤكد مكتب ممثل نيابة مكافحة الارهاب في المانيا تفاصيل القضية واكتفى بالقول لوكالة فرانس برس ان اسمها "غير معروف" لدى السلطات.

واصدر العراق احكاما بالاعدام على أكثر من 300 شخص، من بينهم 100 اجنبي على الاقل، بعد ادانتهم بالانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية. كما حكم على عدد مماثل بالسجن الموقت، بحسب مصدر قضائي عراقي.

وفي نيسان/ابريل الماضي خففت محكمة عراقية حكم الاعدام على امرأة المانية من أصل مغربي وحكمت عليها بالسجن 20 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية.

وفي شباط/فبراير حكم على فتاة المانية (17 عاما) بالسجن ست سنوات لانتمائها للتنظيم وعبورها الحدود في شكل غير قانوني.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب