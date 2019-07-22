هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 02:13 م

شبان فلسطينيون يرشقون جنودا اسرائيليين بالحجارة خلال مواجهات في قرية كفرقدوم في الضفة الغربية في 12 تموز/يوليو 2019

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية الإثنين على فلسطيني بالسجن المؤبد لتسبّبه بمقتل جندي إسرائيلي خلال عملية عسكرية في مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية المحتلة العام الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّ "المحكمة العسكرية حكمت على إسلام يوسف أبو حميد (33 عاماً)، من سكان مخيم الأمعري في رام الله، بالسجن المؤبّد ودفع مبلغ 258 ألف شاقل، أي ما يعادل مبلغ 72900 دولار أميركي تعويضات لعائلة الجندي الإسرائيلي".

وأدين أبو حميد في نيسان/أبريل الماضي بإلقاء حجر كبير من سطح مبنى مجاور لبيته في مخيم الأمعري في 24 أيار/مايو 2018 خلال عملية اعتقال ليلية في المخيّم، ممّا أدّى إلى مقتل رونين لوبارسكي (20 عاماً) الرقيب في وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية.

واعتقل أبو حميد في السادس من حزيران/يونيو 2018، بحسب ما أعلن الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وقال الأمن الداخلي في بيان إنّ "أشقّاء إسلام ابو حميد ينتمون إلى حركة حماس الإرهابية وقاموا سابقاً بعدة عمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين إسرائيليين ومن بينهم ضابط الشين بيت نوعام كوهين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في 15 كانون الأول/ديسمبر أنّه هدم بيت عائلة أبو حميد.

وغالباً ما تنفّذ القوات الإسرائيلية عمليات دهم ليلية في مناطق خاضعة لسلطة الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية لتوقيف مشتبه بهم تتّهمهم إسرائيل بممارسة أنشطة وعمليات ضدّها.

ويعيش في مخيم الأمعري نحو ستة آلاف فلسطيني بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وقد شهد في الماضي اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وناشطين فلسطينيين خلال عمليات دهم إسرائيلية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا موقعنا يُجيب بمقالات على تساؤلاتكم

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك