هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2019 05:48 م

منزل ابو حميد بعد هدمه في 15 كانون الأول/ديسمبر 2018

دانت محكمة عسكرية اسرائيلية الأحد فلسطينيا بقتل جندي اسرائيلي في الضفة الغربية العام الماضي، وفق الجيش الاسرائيلي.

وأفاد الجيش في بيان "تدين المحكمة العسكرية الارهابي اسلام يوسف ابو حميد بتهمة قتل الجندي رونين لوبارسكي".

وقتل لوبارسكي الذي ينتمي لوحدة قوات خاصة بعد القاء حجر على رأسه خلال عملية اعتقال في الضفة الغربية في 24 ايار/مايو عام 2018.

وتوفي الرقيب البالغ من العمر 20 عاما بعد يومين متأثرا باصابته.

وقالت مصادر فلسطينية ان الحجر القي عليه خلال عملية لاعتقال فلسطينيين في مخيم الأمعري قرب رام الله.

وعادة ما يشهد المخيم حيث يسكن 15 ألف فلسطيني مواجهات بين القوات الاسرائيلية وفلسطينيين.

ووفق تقارير لوسائل اعلام اسرائيلية فان ما أصاب لوبارسكي قطعة غرانيت القيت عليه من نافذة في الطابق الثالث للمبنى.

وستعلن المحكمة لاحقا الحكم بحق الفلسطيني المدان.

وسبق للجيش الاسرائيلي أن هدم منزل عائلة أبو حميد في رام الله في 15 كانون الأول/ديسمبر.

وتتبع اسرائيل سياسة هدم منازل الفلسطينيين الذين تقول انهم وراء هجمات دامية ضد اسرائيليين باعتبار انه يمثل رادعا، في ما يستنكر مراقبون هذه السياسة ويعتبرونها نوعا من العقوبات الجماعية التي تؤدي الى تشريد عائلات ويمكن ان تتسبب بمزيد من العنف.

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