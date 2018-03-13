محكمة في بنغلادش تصدر حكما باعدام 39 شخصا لقتلهم مسؤولا في الحزب الحاكم
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صورة من بنغلادش(afp_tickers)
اصدرت محكمة في بنغلادش الثلاثاء حكما باعدام 39 شخصا بعد ادانتهم بقتل مسؤول في الحزب الحاكم في وضح النهار في 2014، بحسب مسؤولين.
وقامت مجموعة من الناس باخراج اكرام الحق، زعيم منطقة فيني الشرقية، من سيارته وضربه بالسواطير قبل ان يطلقوا عليه النار من مسافة قريبة.
وبعد ذلك وضعوا اكرام الحق (47 عاما) في سيارته واشعلوا فيها النار. واصيب عدد من الاشخاص الذين كانوا يرافقونه في الهجوم الوحشي.
وصرح مسؤول المحكمة نجيب الاسلام لوكالة فرانس برس ان قاضيا في منطقة فيني اصدر الثلاثاء حكم الاعدام شنقاً بحق 39 رجلا. وتمت تبرئة 16 اخرين.
وقال محامي الدفاع رانا داس غوبتا "سنستأنف الحكم في محكمة اعلى".
ولبنغلادش تاريخ في اصدار احكام الاعدام في محاكمات جماعية.
في تشرين الثاني/نوفمبر صادقت محكمة على حكم الاعدام بحق 139 جندياً لقتلهم عشرات ضباط الجيش الكبار في تمرد في 2009.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب