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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2016 02:31 م 09 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 14:31

الغت المحكمة الادارية الكويتية الاحد قرار سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة

الغت المحكمة الادارية الكويتية الاحد قرار سحب الجنسية من احمد جبر الشمري، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.

وبموجب الحكم الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، قضت المحكمة "بالغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن".

وطلبت المحكمة باعادة الجنسية للشمري واولاده الاربعة بشكل فوري، على رغم ان الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.

وقامت الحكومة بعيد اصدار قرار سحب الجنسية عام 2014، باغلاق قناة "اليوم" التلفزيونية وصحيفة "عالم اليوم" اللتين يملكهما، واللتين كانتا توجهان انتقادات للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة.

واتت الخطوات من ضمن حملة تشدد من السلطات بحق المعارضين، شملت ايضا سحب جنسية النائب الاسلامي السابق عبدالله البرغش وزهاء 60 شخصا من عائلته. كما تبع ذلك سحب جنسية الداعية نبيل العوضي والناشط سعد العجمي الذي رحل ايضا الى السعودية.

وكانت المحكمة الادارية رفضت نهاية عام 2014 طعن الشمري بقرار سحب الجنسية، معتبرة انها قضية سيادية لا يمكن القضاء النظر فيها. وفي حين ايدت محكمة الاستئناف الحكم، نقضته محكمة التمييز في وقت سابق هذه السنة، معتبرة ان القضاء مؤهل للنظر في القضية وأعادتها الى محكمة البداية.

وشمل الحكم الصادر الاحد، دفع تعويض اولي للشمري يبلغ 16600 دولار اميركي، ما يتيح له طلب تعويض اكبر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب