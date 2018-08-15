هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 12:29 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 00:29

المتهمتان دوان ثي هيونغ (يمين) وستي عيشة خلال اقتيادهما الى مسرح الجريمة في المطار كجزء من اجراءات المحاكمة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017

يصدر قاض ماليزي اليوم الخميس حكمه بحق امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، في الوقت الذي أبدت فيه أسرتا المتهمتين تفاؤلهما بتبرئتهما.

وستقرر المحكمة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لدعم تهمة القتل الموجهة ضد ستي عيشة من اندونيسيا ودوان ثي هيونغ من فيتنام في جريمة قتل كيم جونغ نام في مطار كوالالمبور.

وفي حال كانت الأدلة مقنعة فإن المحكمة ستستمر بعقد جلسات استماع لوكلاء الدفاع عن المتهمتين، اما اذا كان العكس، عندها يمكن للقاضي تبرئتهما او تعديل التهمة إلى شيء أقل خطورة من جريمة القتل التي يعاقب عليها بالإعدام في ماليزيا.

وتصر عائلتا المتهمتين على أنهما لم ترتكبا هذه الجريمة الشبيهة بتصفيات الحرب الباردة والتي صدمت العالم، وتأملان باعلان براءتهما.

وقال دوان فان ثانه والد هيونغ لفرانس برس انها "لا يمكن ان تكون قاتلة، فهي كانت دائما فتاة جذابة تعمل بكد".

وستي عيشة وهيونغ متهمتان بقتل كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عبر مسح وجهه بغاز الأعصاب "في اكس" السام في شباط/فبراير العام الماضي عندما كان ينتظر في مطار كوالالمبور للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.

وتزعم المتهمتان أنهما ضحيتا مؤامرة قتل متقنة دبّرها عملاء كوريون شماليون، فهما كانت تعتقدان انهما تشاركان في مقلب لبرنامج من نوع تلفزيون الواقع عندما هاجمتا كيم بمادة كيميائية مصنفة كسلاح دمار شامل.

لكن المدعين العامين في الولاية وصفوا جريمة القتل بأنها أشبه بفيلم لجيمس بوند، وقالوا إن المتهمتين قاتلتان مدربتان جيدا وتدركان بالضبط ما كانتا تفعلانه.

وتوصلت محكمة شاه علم العليا خارج كوالالمبور الى أن أربعة كوريين شماليين خططوا للجريمة وجنّدوا ستي عيشة وهيونغ وزودوهما بالسم في يوم الجريمة قبل السفر خارج ماليزيا.

ويقول وكلاء الدفاع عن المتهمتين انهما ببساطة كبش فداء لعدم قدرة السلطات على الإمساك بالقتلة الكوريين الشماليين الحقيقيين، ولذا هم يسعون بيأس لتأمين بعض الادانات في القضية.

والمحامون واثقون من تبرئة ستي عيشة وهيونغ من تهمة القتل، ويصرون على ان الادعاء العام لم يظهر انهما تعمدتا قتل كيم الذي كان الوريث للقيادة في كوريا الشمالية قبل ان يتم ابعاده ويذهب للعيش في المنفى.

وفي حال تبرئة المتهمتين او واحدة منهما فهذا لا يعني بالضرورة خروجهما من السجن، لأن الادعاء قد يستأنف الحكم أو يمكن للسلطات الإبقاء عليهما قيد الحجز بسبب مخالفتهما قوانين التأشيرات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب