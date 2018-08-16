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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 06:12 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:12

المتهمتان دوان ثي هيونغ (يمين) وستي عائشة خلال اقتيادهما الى مسرح الجريمة في المطار كجزء من اجراءات المحاكمة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2017

قررت محكمة ماليزية الخميس محاكمة امرأتين متهمتين باغتيال الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، بتهمة القتل في ما يشكل صدمة لعائلتيهما اللتين أصرتا على أنهما خدعتا للقيام بهذا العمل.

وبعدما استمع للادعاء، قال القاضي عزمي عريفين إن هناك أدلة كافية لتأكيد تهمة القتل الموجهة إلى الأندونيسية ستي عائشة (26 عاما) والفيتنامية دوان ثي هوونغ (29 عاما).

والسيدتان متهمتان باغتيال كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام "في اكس" في مطار كوالالمبور في شباط/فبراير العام الماضي عندما كان ينتظر للصعود على متن طائرة متوجهة الى ماكاو.

وقال القاضي في حكمه في المحكمة العليا في شاه عالم بالقرب من كوالالمبور "أدعوهما إلى تركيز دفاعهما إلى التهمتين الموجهتين إليهما".

وبدت السيدتان مصدومتين وعلى وشك البكاء عند إعلان القرار.

ولو رأى القاضي أن الدليل ليس كافيا، لكان من الممكن تبرئتهما.

وقال غو سون سينغ محامي عائشة للصحافيين "شعرنا بخيبة أمل كبيرة من الحكم (...) سنفعل ما بوسعنا للدفاع عنهما".

وتؤكد عائلتا الشابتين انهما تعرضتا لخدعة للقيام بعملية اغتيال شبيهة بتصفيات الحرب الباردة مع أن مدعي الدولة أكدوا أن لديهم أدلة دامغة.

وقال دوان فان ثانه والد هيونغ لوكالة فرانس برس قبل بدء الجلسة إن ابنته "لا يمكن ان تكون قاتلة، فهي كانت دائما فتاة جذابة تعمل بكد".

- مؤامرة -

تؤكد المتهمتان أنهما ضحيتا مؤامرة قتل متقنة دبّرها عملاء كوريون شماليون، وتشددان على أنهما اعتقدتا انهما كانتا تشاركان في مقلب لبرنامج من نوع تلفزيون الواقع عندما هاجمتا كيم بالمادة الكيميائية التي تعتبر من اسلحة الدمار الشامل.

لكن المدعين العامين في الولاية وصفوا جريمة القتل بأنها أشبه بفيلم لجيمس بوند، وقالوا إن المتهمتين قاتلتان مدربتان جيدا وتدركان بالضبط ما كانتا تفعلانه.

وتوصلت محكمة شاه علم العليا خارج كوالالمبور الى أن أربعة كوريين شماليين خططوا للجريمة وجنّدوا ستي عائشة وهيونغ وزودوهما بالسم في يوم الجريمة قبل السفر خارج ماليزيا.

ويقول وكلاء الدفاع عن المتهمتين انهما ببساطة كبش فداء بسبب عجز السلطات عن توقيف القتلة الكوريين الشماليين الحقيقيين.

ويصر المحامون على براءة ستي عائشة وهيونغ من تهمة القتل، ويؤكدون أن الادعاء العام لم يظهر أنهما تعمدتا قتل كيم الذي كان الوريث للقيادة في كوريا الشمالية قبل أن يتم إبعاده ويذهب للعيش في المنفى.

وكانت الشرطة الماليزية كشفت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسماء أربعة كوريين شماليين يشتبه بتورطهم في اغتيال كيم جونغ نام، مؤكدة أنهم فروا من ماليزيا بعد الجريمة.

وذكرت الاسماء خلال جلسة محاكمة للشابتين اللتين أكدتا أنهما كانتا تعرفانهم باسمائهم المستعارة.

والكوريون الشماليون الاربعة هم هونغ سونغ هاك (34 عاما) وكان معروفا باسم شانغ، وري جي هيون (33 عاما) ويعرف باسم واي، وجاي نام (57 عاما) ويلقب بهانامور واو جونغ جيل الذي عرف باسم جيمس.

وأصدرت الشرطة الدولية (انتربول) مذكرة توقيف دولية بحق الكوريين الشماليين الأربعة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب