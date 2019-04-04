هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 09:31 م

الأسترالي برينتون تارنت الذي ارتكب المجزرة في مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلاندا يمثل أمام المحكمة في 16 آذار/مارس 2019 مشكلا بإبهامه وسبابته شارة العنصريين من أتباع نظيرة تفوق العرق الأبيض

أمر قاض نيوزيلندي الجمعة بإخضاع المتّهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايست تشيرش لتقييم نفسي للتأكّد من مدى أهليته العقليّة للخضوع للمحاكمة بتهم قتل 50 شخصاً ومحاولة قتل 39 آخرين.

وقال القاضي كاميرون ماندر خلال جلسة استماع مقتضبة في كرايست تشيرش إنّ المتّهم الأسترالي العنصري برنتون تارانت سيخضع لتقييم يُجريه خبيران في الصحّة العقلية لتحديد ما إذا كان "أهلاً للخضوع للمحاكمة أو مجنوناً".

وكان تارنت طرد محاميًا عيّنته المحكمة بعد أوّل مثول له في 16 آذار/مارس، ما أثار مخاوف من احتمال رغبته في الدّفاع عن نفسه وسعيه إلى استخدام المحاكمة منبرًا للدّعاية.

وتمنع المحكمة حتّى الآن وسائل الإعلام من تصوير المتّهم.

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