محكمة يابانية ترفض طلب تمديد توقيف كارلوس غصن واحتمال اطلاقه بكفالة

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 04:25 ص

كارلوس غصن في طوكيو في 11 ايار/مايو 2012

رفضت محكمة يابانية الخميس طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس نيسان السابق كارلوس غصن بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية، فيما ذكرت وسائل اعلام محلية انه قد يطلق سراحه بكفالة بحلول يوم الجمعة.

وقالت محكمة منطقة طوكيو إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 كانون الأول/ديسمبر "رُفض". وذكرت اذاعة "ان أتش كاي" الرسمية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة.

وجه إليه المحققون تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من المداخيل على امتداد خمس سنوات حتى 2015 فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.

ومع انتهاء فترة احتجازه الخميس، كان على النيابة أن توجه إليه تهمة جديدة أو تطلب تمديد حبسه عشرة ايام لمواصلة التحقيق.

وسيقت اتهامات جديدة ضد غصن بينها استخدام أموال نيسان لشراء منازل فخمة، لكن المحققين لم يوجهوا التهم رسمياً بعد.

ونفى غصن ومساعده السابق غريغ كيلي ارتكاب مخالفات.

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