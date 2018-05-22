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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2018 02:45 م 22 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:45

سكان في باكستان يستخدمون المياه من أحد الأنابيب للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة في كراتشي بتاريخ 22 ايار/مايو 2018

حذرت جمعية خيرية في كراتشي الثلاثاء من احتمال تسجيل عشرات الوفيات إثر موجة حر اجتاحت كبرى المدن الباكستانية هذا الأسبوع فيما تحدثت سلطات المنطقة عن وفاة واحدة فقط مع بلوغ الحرارة 42 درجة مئوية.

وأفادت منظمة "ايدهي فاونديشن" أن العشرات ربما توفوا جراء الطقس حيث استقبلت مشارح المدينة خلال الأيام الأخيرة ضعف العدد المعتاد للجثث.

وقال رئيس المنظمة التي تشرف على عدد من المشاريع المعنية بالصحة العامة بما فيها المشارح وخدمات الاسعاف فيصل ايدهي "استقبلنا 180 جثة خلال الأيام الأربعة الاخيرة أي ما يعادل أكثر من ضعف العدد الذي نتلقاه عادة".

وأضاف أن "أغلبية الوفيات حدثت بشكل مفاجئ جراء موجة الحر بحسب ما أفاد أقارب (الضحايا) وهو أمر لا يمكننا التحقق منه بشكل مستقل".

من جهتها، نفت حكومة اقليم السند صحة التقديرات حيث أشار مدير هيئة إدارة الكوارث في المنطقة محمد علي شيخ الى أنه "تم تسجيل ضحية واحدة حتى الآن جراء موجة الحر" التي تتزامن مع بداية شهر رمضان.

ورجحت هيئة الأرصاد الجوية في باكستان "أن تشهد كراتشي طقسا حارا إلى شديد الحرارة خلال اليومين إلى الثلاثة أيام المقبلة"، حيث توقعت أن تبلغ الحرارة 44 درجة مئوية في هذه الفترة.

وأكد أحد سكان كراتشي ويدعى عامر حبيب أن شقيقه كان بين الوفيات حيث تم نقله إلى المستشفى بعدما فقد وعيه اثناء العمل الاثنين. وقال لوكالة فرانس برس إن "الاطباء أفادوا أنه توفي جراء ضربة شمس".

وكثيرا ما تنقطع خطوط الكهرباء عن عاصمة اقليم السند الساحلية التي تفتقر إلى المساحات الخضراء.

ويواجه الذين يعيشون في شوارعها المكتظة صعوبة في الحصول على مأوى أو مياه صالحة للشرب وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وفي حزيران/يونيو 2015، توفي نحو 1200 شخص في جنوب باكستان خلال موجة حر حيث كان نحو ثلثي الضحايا من المشردين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب