مداهمة كنائس ارثوذكسية تابعة لروسيا في اوكرانيا
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بطريركية القسطنطينية قررت الاعتراف بكنيسة ارثوذوكسية مستقلة عن بطريركية موسكو في اوكرانيا(afp_tickers)
داهمت قوات الأمن الأوكرانية الإثنين ثلاث كنائس أرثوذكسية تابعة لبطريركية موسكو ومنازل كهنة في وسط شمال أوكرانيا على خلفية النزاع السياسي بين كييف وموسكو.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاقليمية آلا فاشتشينكو لفرانس برس إن الشرطة وعناصر في الأجهزة الأمنية نفذوا "مداهمات" في "ثمانية مقار" منها "مسكنان تابعة لعدة أبرشيات" من هذه الطائفة.
وأضافت أن هذه الإجراءات نفذت في إطار تحقيق قضائي "لإنتهاك المساواة بين المواطنين" وفقا "لطائفتهم الدينية". وتابعت أن "أحدا لم يعتقل".
وتأتي هذه القضية بعد ثلاثة أيام على مداهمات في تحقيق مشابه في مقر إقامة المسؤول عن دير أرثوذكسي كبير في كييف.
ويدور أسوأ اختبار قوة بين كييف وموسكو منذ سنوات بعد احتجاز روسيا ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في البحر الأسود الأسبوع الماضي.
وكانت بطريركية القسطنطينية قرّرت منتصف تشرين الاول/أكتوبر الاعتراف بكنيسة أرثوذكسية مستقلّة في أوكرانيا، منهية بذلك 332 عاماً من الوصاية الدينية لموسكو، ومثيرة اسئلة عن مستقبل ملايين المؤمنين في هذا البلد حيث تحظى الكنيسة الروسية بنفوذ واسع النطاق.
ورفض بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل الاعتراف بهذا القرار، مندّداً ببطريركية القسطنطينية التي وصفها بأنها "انشقاقيّة".
وردّت الكنيسة الروسية، التي تضمّ أكبر عدد من المؤمنين في العالم الأرثوذكسي بغضب وقررت قطع جميع علاقاتها مع القسطنطينية، أقدم البطريركيات الارثوذكسية.
وتضم بطريركية موسكو أكبر عدد من الأبرشيات في أوكرانيا (أكثر من 12 الفاً).
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب