محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2018 09:13 ص 02 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 09:13

رئيس كاتالونيا كيم تورا (يمين) ورئيس برلمان المنطقة روجر تورنت يتحدثان إلى المتظاهرين في الذكرى الأولى للاستفتاء على الاستقلال في 01 تشرين الأول/اكتوبر 2018 في برشلونة (afp_tickers)