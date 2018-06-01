مدريد توافق على الحكومة الكاتالونية الجديدة
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رئيس كاتالونيا كيم تورا يتحدث الى وسائل الاعلام في واترلو ببلجيكا في 30 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
وافقت الحكومة الاسبانية الجمعة على بدء مهام الحكومة الاستقلالية الكاتالونية الجديدة التي لم تعد تضم "وزراء" مسجونين او في الخارج، الشرط الاساسي لرفع الوصاية عن المنطقة.
ونُشرت لائحة السلطة التنفيذية الجديدة التي شكلها الثلاثاء الرئيس الكاتالوني كيم تورا في عدد الجمعة من الجريدة الرسمية لحكومة كاتالونيا، كما ذكر صحافيو وكالة فرانس برس.
ولم تنشر اللائحة الا بموافقة الحكومة المركزية التي وضعت المنطقة تحت اشرافها المباشر بعد محاولة الانفصال الخريف الماضي.
ورفضت مدريد نشر اول تشكيلة حكومية لتورا في 19 ايار/مايو لانها كانت تشمل اربعة وزراء مسجونين او منفيين في بلجيكا منذ اعلان الاستقلال غير المجدي في 27 تشرين الاول/اكتوبر.
لكن رئيس كاتالونيا نشر الثلاثاء هذه التشكيلة الجديدة بدون القادة الانفصاليين الاربعة الملاحقين من قبل القضاء بسبب دورهم في محاولة الانفصال.
وسيسمح نشر تشكيلة الحكومية في الجريدة الرسمية بتولي هذه الحكومة مهامها، مما سيؤدي بشكل آلي الى رفع الوصاية التي رفضتها مدريد على هذه المنطقة الغنية في شمال شرق اسبانيا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب