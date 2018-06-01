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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 يونيو, 2018 08:08 ص 01 يونيو 2018 - آخر تحديث - 08:08

رئيس كاتالونيا كيم تورا يتحدث الى وسائل الاعلام في واترلو ببلجيكا في 30 ايار/مايو 2018 (afp_tickers)