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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 07:29 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:29

المدمرة الاميركية يو اي اس ديكاتور في صورة تعود الى الرابع عشر من ايلول/سبتمبر 2016 في بحر اليابان

اقتربت قطعة بحرية أميركية الاحد من جزر تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، في خطوة الهدف منها التشديد على حرية الملاحة في هذه المنطقة المتنازع عليها، ما يدل على التوتر المتزايد بين البلدين.

واعلن مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن اسمه أن المدمرة يو اي اس ديكاتور "مرت على مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من شعب مرجانية في جزر سبارتلي".

وتابع المصدر نفسه أن المدمرة "قامت بعملية للتشديد على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، ولفرض احترام القانون وحرية الملاحة لكل الدول حسب القوانين الدولية".

وتقع هذه الشعب المرجانية التي تحمل اسم "غافن" و"جونسون" في جزر سبارتلي في بحر الصين الجنوبي وهي تحت سيطرة الصين، في حين أن الفيليبين وفيتنام تطالبان بها.

وتعتبر بكين أن السيادة لها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا رغم تحكيم دولي صدر عام 2016 لم يكن لصالحها. كما أن ماليزيا وبروناي وتايوان تطالب بالسيادة على مناطق اخرى في بحر الصين.

واضاف المسؤول العسكري الاميركي أن "القوات الاميركية تتحرك يوميا في منطقة المحيطين الهندي والهادىء وضمنها بحر الصين الجنوبي".

وقال ايضا "كل العمليات تجري طبقا للقانون الدولي، والولايات المتحدة ستسير طائراتها وسفنها في كل الامكنة التي تسمح لها بذلك القوانين الدولية".

ومن المرجح ان يثير هذا العمل حفيظة السلطات الصينية التي نددت قبل أيام بالتحليق "الاستفزازي" لمقاتلات اميركية في اجواء منطقة بحرية متنازع عليها في بحري الصين الجنوبي والشرقي.

كما دانت بكين مشروع بيع اسلحة اميركية الى تايوان.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب