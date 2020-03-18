هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 04:49 م

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يشارك في مؤتمر صحافي في جنيف، 11 آذار/مارس 2020

وصف مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، فيروس كورونا المستجد الأربعاء بأنّه "عدو للبشرية".

وقال في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّ "هذا الفيروس يمثّل تهديداً غير مسبوق. ولكنّه يمنح أيضاً فرصة غير مسبوقة لكي نحتشد ضدّ عدو مشترك، ضد عدو للبشرية".

وأشار إلى انّ المنظمة "تبلغت بأكثر من 200 ألف إصابة وأكثر من 8 آلاف شخص فقدوا حياتهم"، لافتاً إلى أنّ أكثر من 80% من الإصابات سجّلت في أوروبا وغرب المحيط الهادئ.

وصنفت منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 على أنّه "جائحة" في 11 آذار/مارس، ما دفع بالعديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.

واضاف تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أنّ منظمته "تتباحث كل يوم مع وزراء صحة ورؤساء دول ومع العاملين في مجال الرعاية الصحية (...) من أجل مساعدتهم على الاستعداد وتحديد الأولويات بما يتناسب ووضعهم الخاص".

واعتبر أنّ إجراءات العزل المجتمعي لا تكفي.

ودعا إفريقيا الى "الاستفاقة" لمواجهة الخطر المتمثل بالفيروس، مشيرا الى أن القارة يفترض أن تستعد "للأسوأ".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن "النصيحة الأفضل التي يمكن تقديمها لإفريقيا هي الاستعداد للأسوأ والاستعداد منذ الآن".

وكانت المنظمة أطلقت صندوق الاستجابة للتضامن من أجل مكافحة كوفيد-19، بهدف تلقي مساهمات من شركات ومؤسسات أو حتى من أفراد. وإلى اليوم، حصلت على 43 مليون دولار.

وكانت في بداية شباط/فبراير طلبت مبلغ 675 مليون دولار لمكافحته.

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