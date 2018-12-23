مدير موازنة البيت الأبيض يحذّر أن الإغلاق الجزئي للحكومة قد يمتد إلى العام المقبل

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 ديسمبر, 2018 02:47 م

مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مالفاني في 20 كانون الثاني/يناير 2018

حذّر مدير الموازنة في البيت الأبيض ميك مالفاني الأحد من أن الإغلاق الجزئي للحكومة الذي يشلّ واشنطن قد يمتد إلى العام المقبل وولاية الكونغرس الجديد.

وقال مالفاني لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية "إنه من الوارد جدا أن يستمر هذا الإغلاق إلى ما بعد الثامن والعشرين (من كانون الأول/ديسمبر الحالي) وحتى ولاية الكونغرس الجديد".

ويأتي الإغلاق الجزئي للإدارة الاميركية بسبب استمرار الخلاف بين الكونغرس والرئيس دونالد ترامب حول تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وهذا الإغلاق الجزئي هو الثالث هذا العام علما بأن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي لا يزال يتمتّع بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب. لكن اعتبارا من 3 كانون الثاني/يناير ستنتقل الغالبية في مجلس النواب إلى الحزب الديموقراطي.

ويبدو التوصل لاتفاق حول الموازنة لإنهاء الإغلاق الذي أجبر وكالات حكومية عدة على وقف العمل منذ الساعة 00:01 (05:01 ت غ) السبت، بعيد المنال بعدما أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي السبت إلى ما بعد عيد الميلاد المفاوضات الرامية لإقرار قانون للانفاق الفدرالي.

وكان ترامب الذي ألغى عطلة مقرّرة في فلوريدا من أجل متابعة المفاوضات في واشنطن أصرّ على تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار عند الحدود مع المكسيك بهدف منع الهجرة غير الشرعية، وهو ما يرفضه الديموقراطيون الذين يعارضون بشدة هذا المطلب.

وفي غياب أي اتفاق فان عشرات الادارات وجدت نفسها بدون تمويل منتصف ليل الجمعة-السبت وأغلقت بالتالي أبوابها.

وقال مالفاني لفوكس نيوز "هذا ما تكون عليه واشنطن عندما يكون لدينا رئيس يرفض المساومة".

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