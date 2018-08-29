مدينة ألمانية تزيل تمثالا لاردوغان بعد مواجهات
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رجال الاطفاء يزيلون تمثالا لاردوغان من إحدى ساحات فيسبادن بغرب ألمانيا، الاربعاء 28 آب/اغسطس 2018 بعد يومين على وضعه ضمن مهرجان بيينالي للفنون(afp_tickers)
أزالت مدينة فيسبادن الالمانية الأربعاء تمثالا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وضعه فنانون مؤقتا في إحدى الساحات، وذلك بعد أن أثار مواجهات بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له.
وقالت سلطات المدينة على تويتر إنه "بالاتفاق مع شرطة المقاطعة، قرر رئيس البلدية زفين غيريخ إزالة التمثال لعدم التمكن من ضمان الأمن".
ووصل عناصر الإطفاء بعيد منتصف الليل مزودين برافعة لإزالة التمثال الذهبي اللون البالغ ارتفاعه أربعة أمتار من "ساحة الوحدة الألمانية"، حيث وضع الاثنين في إطار مهرجان ثقافي في فيسبادن.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشل في انقرة في 2016، تتابع ألمانيا عن كثب الاجراءات القمعية لإردوغان بحق معارضين سياسيين وصحافيين. وتضم المانيا أقلية كبيرة من الأتراك.
وبعد وضع التمثال في الساحة تم تلطيخه بعبارات مثل "هتلر تركيا".
وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "د ب أ" إن "جوا عدوانيا بعض الشيء" تطور فيما قال رئيس مجلس المدينة اوليفر فرانتس لصحيفة فيسبادنر كوريير إن المواجهات اللفظية تصاعدت وأصبحت عراكا "وشوهدت أسلحة بيضاء".
وقال مدير مسرح فيسبادن اريك لاوفنبرغ لوكالة د.ب.أ "وضعنا التمثال لمناقشة اردوغان" واضاف "في بلد ديموقراطي يتعين سماع كل الآراء".
لكن اميل سينتسه، الممثل المحلي لحزب البديل لألمانيا، اليميني المتطرف والمعادي للهجرة حمل المسؤولية للمنظمين "الأغبياء" الذين "قدموا منصة لمستبد يمضي وقته في إهانة الألمان".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب