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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 10:08 ص 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:08

رجال الاطفاء يزيلون تمثالا لاردوغان من إحدى ساحات فيسبادن بغرب ألمانيا، الاربعاء 28 آب/اغسطس 2018 بعد يومين على وضعه ضمن مهرجان بيينالي للفنون (afp_tickers)