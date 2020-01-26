هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 05:02 ص

زوار معبد صيني بمناسبة راس السنة القمرية في رانغون ببورما في 25 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت السلطات الصينية الأحد أن مدينة كبيرة ثالثة في البلاد ستمنع الرحلات الطويلة للحافلات بسبب انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أودى بحياة 56 شخصا.

وكتب مسؤول محلي على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن تشيان التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 18,00 (10,00 ت غ) الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إلى المدينة.

وكانت مدينتا تيانجين وبكين اتخذتا إجراءات مماثلة، بينما ارتفع عدد الوفيّات بالفيروس في الصين إلى 54 شخصا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على أرقام نشرتها الحكومة المركزيّة في وقت سابق.

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