مرتكب اعتداء ستراسبورغ أعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في شريط فيديو (مصدر قضائي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 01:45 م

قوات أمنية في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ بعد إطلاق نار في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

قال مصدر قضائي فرنسي السبت إن مرتكب الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى وأصاب 11 آخرين في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ كان بايع تنظيم الدولة الاسلامية في شريط فيديو.

وتم العثور على الفيديو في مفتاح ذاكرة تسجيلية تخص شريف شكات (29 عاما) الذي قتل بالرصاص على يد الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين في المدينة بعد الاعتداء في 11 كانون الاول/ديسمبر.

وأكد التنظيم الجهادي أن شكات من "جنوده"، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك.

وكان عبد الكريم شكات، والد مرتكب الاعتداء، قال إن ابنه كان يعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية "يقاتل في سبيل قضية محقّة"، وإنه قال له "دعك من داعش، ولا تستمع الى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم.

ومن بين الضحايا الخمسة لاعتداء ستراسبورغ أربعة أجانب أو من أصول أجنبية هم تايلاندي، وفرنسي من أصل أفغاني، وإيطالي، وبولندي.

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