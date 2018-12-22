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مرتكب اعتداء ستراسبورغ أعلن مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية في شريط فيديو (مصدر قضائي)

قوات أمنية في سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ بعد إطلاق نار في 12 كانون الأول/ديسمبر 2018

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قال مصدر قضائي فرنسي السبت إن مرتكب الاعتداء الذي أوقع خمسة قتلى وأصاب 11 آخرين في سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ كان بايع تنظيم الدولة الاسلامية في شريط فيديو.

وتم العثور على الفيديو في مفتاح ذاكرة تسجيلية تخص شريف شكات (29 عاما) الذي قتل بالرصاص على يد الشرطة بعد مطاردة استمرت يومين في المدينة بعد الاعتداء في 11 كانون الاول/ديسمبر.

وأكد التنظيم الجهادي أن شكات من "جنوده"، لكن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير أبدى شكوكه حيال ذلك.

وكان عبد الكريم شكات، والد مرتكب الاعتداء، قال إن ابنه كان يعتبر أن تنظيم الدولة الإسلامية "يقاتل في سبيل قضية محقّة"، وإنه قال له "دعك من داعش، ولا تستمع الى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مستخدما الاسم المختصر للتنظيم.

ومن بين الضحايا الخمسة لاعتداء ستراسبورغ أربعة أجانب أو من أصول أجنبية هم تايلاندي، وفرنسي من أصل أفغاني، وإيطالي، وبولندي.

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