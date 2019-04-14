هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أبريل, 2019 10:23 ص

يوسّع المرشحون الديموقراطيون الساعون لتمييز أنفسهم في ساحة مكتظة بالمنافسين تحركهم عبر التوجه إلى مناطق خارج الخارطة التقليدية لتحركات هؤلاء، بينما لا تزال المرحلة الأولى من الاقتراعات التمهيدية في انتخابات 2020 الرئاسية على بعد عشرة أشهر.

ولطالما تم تجاهل عدة ولايات لا تقدم أصواتا كثيرة أو تصوت متأخرة في الانتخابات التمهيدية، في بداية المنافسة للفوز بترشيح الحزب.

وهكذا هو الحال بالنسبة ليوتا، إذ بإمكان تأثير الولاية الذي يعد ثانويا أساسا أن يتراجع في 2020 مع إدلاء السكان بأصواتهم في اليوم ذاته من شهر آذار/مارس إلى جانب عشرات الولايات الأخرى بما في ذلك تلك الأكثر تأثيرا -- كاليفورنيا وتكساس.

مع ذلك، تتوجه المرشحة الديموقراطية إليزابيث وارن إلى سولت ليك سيتي، عاصمة يوتا، الأربعاء للقاء الناخبين على أمل تحقيق تقدم على منافسيها.

والشهر الماضي، نظّمت المرشحة الليبرالية تجمعات انتخابية في ولايات ألاباما وتينيسي ومسيسيبي التي لا يهتم المرشحون فيها بالانتخابات عادة إلا قبل أيام من الاقتراع التمهيدي.

وقالت وارن لوكالة فرانس برس "أترشح لمنصب رئيس الشعب كله، وهو ما يعني أن عليّ الخروج والتحدث إلى الناس في كل أنحاء هذا البلد وتأسيس حركة شعبية تمتد من ساحل لآخر". وأضافت "هكذا سنفوز في 2020".

تقليديا، يركز المرشحون في الفترة التي تسبق التصويت الذي يحدد المرشحين للرئاسة، على الولايات الأربع التي تصوت مبكرا -- آيوا ونيوهامبشير ونيفادا وكارولاينا الجنوبية.

لكن الظروف مختلفة هذه المرة مع تنافس عدد أكبر من المرشحين من حزب واحد لتولي منصب الرئيس مقارنة بأي انتخابات أميركية حديثة. وبات عدد المرشحين من الحزب الديموقراطي 18 بعدما أعلن عضو الكونغرس إريك سوولويل عن قراره خوض السباق الاثنين.

ويشير الخبراء إلى أن اتساع رقعة المنافسة قد تعقّد جهود أي مرشح في كسب غالبية كبيرة من المندوبين، ما ينجم عنه معركة انتخابات تمهيدية مطولة.

ويحاول الديموقراطيون الساعين لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في 2020 تحقيق توازن بين الضرورة الملحة لزيارة الولايات التي تصوت مبكرا وتعريف الناخبين بأنفسهم في أماكن أخرى ولقاء المانحين في المدن الثرية على غرار لوس أنجليس ونيويورك لجمع الأموال اللازمة لدعم حملاتهم.

وزار مرشحون ديموقراطيون 21 ولاية على الأقل وأكثر من مئة مدينة في آذار/مارس في مسعى للحصول على الأموال والدعم، خاصة من الولايات الأربع التي تصوت مبكرا، لكن كذلك من أماكن أخرى على غرار فلوريدا وجورجيا ونبراسكا وتكساس.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة يوتا جيمس كاري "لا أتذكر دورة قام خلالها مرشحو الانتخابات التمهيدية الديموقراطيون بحملات مبكرة لهذه الدرجة في ولايات على غرار يوتا أو غيرها من الولايات التي تصوت متأخرا".

وأضاف أن المرشحين يتبعون النهج الشامل مبكرا كونهم يعتبرون أن الولايات التي تصوت متأخرة "قد تكون أهم من ذي قبل" في العملية الانتخابية هذه المرة.

- "قيمة استثنائية" -

على مدى عقود، تمثل التقليد في تثبيت المرشحين لفرق حملاتهم الانتخابية في آيوا ونيوهامبشير -- أول وثاني ولايتين تصوتان في الانتخابات.

وقام جيمي كارتر بذلك بالفعل في آيوا وفاز بالرئاسة عام 1976. وبعد 32 عاما، كسب باراك أوباما هذه الولاية الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة لكن تأثيرها حاسم. وقال كاري "لا أعتقد أن هذا هو الواقع الآن".

وبينما لا تزال آيوا نقطة ارتكاز سياسي في عمليات الترشيح، إلا أن المرشحين باتوا يتنقلون في أنحاء البلاد بشكل متزايد.

وتعهّد المرشح جوليان كاسترو، الذي كان من أعضاء إدارة ترامب، بتنظيم حملات انتخابية في كافة الولايات الـ50.

وفي الماضي، كانت كاليفورنيا -- الولاية التي تضم أكبر عدد من المندوبين -- ثانوية نظرا إلى تأخرها في التصويت.

لكنها باتت تلعب دورا أكبر فقدمت تاريخ الانتخابات التمهيدية فيها إلى "الثلاثاء الكبير" في آذار/مارس العام المقبل مع تكساس. ولن تنتظر هاتان الولايتان قرار الولايات الأربع الأولى لتنظيم الحملات الانتخابية.

وكان بيرني ساندرز بين الذين سافروا إلى كاليفورنيا حيث أقام تجمعات انتخابية حاشدة الشهر الماضي.

وبينما تعد كاليفورنيا معقلا لليبراليين، سيتوجه ساندرز الجمعة إلى منطقة "حزام الصدأ" التي تشمل ولايات ميشيغان وويسكنسن وبنسلفانيا حيث كان قطاع الصناعة قويا في الماضي، في مسعى للوصول إلى الناخبين من البيض من الطبقة العاملة الذين دعموا دونالد ترامب.

أما المرشح بيتو أورورك، فأكمل جولة في إطار حملته عبر هذه الولايات إضافة إلى أوهايو، التي تمكن ترامب من كسبها للفوز بالرئاسة في انتخابات 2016.

وأشار استاذ العلوم السياسية في جامعة ويسكنسن-ماديسون باري بردن إن لويسكنسن "قيمة استثنائية" لأنها ستشهد انتخابات تمهيدية وحدها في نيسان/ابريل المقبل بينما يتوقع أن تلعب دورا مهما للغاية في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وأضاف بردن أن "هناك قيمة رمزية في الالتفات للولايات المتأرجحة في وسط غرب الولايات المتحدة التي فاز فيها ترامب بفارق ضئيل ما أدى إلى فوزه" في الانتخابات.

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