هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 11:10 ص

كريستينا كيرشنر المرشحة لمنصب نائبةالرئيس في انتخابات أواخر تشرين الأول/أكتوبر في الأرجنتين تحيي الحضور لدى تقديم كتابها "بصدق" في 19 تموز/يوليو 2019 في مار ديل بلاتا بالأرجنتين، في صورة وزعها جهازها الإعلامي

شهدت الأرجنتين الأحد انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح اليسار البيروني البرتو فرنانديز على خصمه الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.

وفاز فرنانديز من الجولة الأولى بحصوله على 46,36% من الأصوات، بينما حصل ماكري على 41,22%، بالاستناد إلى نتائج جزئيّة شملت 75% من الأصوات.

بدأ التصويت الساعة 08,00 (11,00 ت غ) وانتهى الساعة 18,00 (21,00 ت غ).

وقال فرنانديز خلال آخر مهرجان انتخابي له الخميس "مع تصويت الأحد علينا أن نبدأ طي الصفحة المشينة التي بدأت كتابتها في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015" يوم فوز ماكري في الاقتراع.

وكانت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر المرشحة لمنصب نائب الرئيس مع فرنانديز، تقف إلى جانبه.

وتحقيق الفوز يتطلّب حصول المرشّح على أكثر من 45 بالمئة من الأصوات، أو أربعين بالمئة وفارق عشر نقاط مئويّة عن الخصم. ولو لم يتحقّق ذلك، كانت ستُنظّم دورة ثانية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بائع الورد سيرجيو ايستيفيس (48 عاما) يرافقه ابناه "انتظر بفارغ الصبر يوم الإثنين، يوم مجيء فرنانديز وكريستينا".

- أسوأ أزمة منذ 2001 -

ينهي ماكري الذي يبلغ من العمر ستين عاما أيضا، ولايته خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها الأرجنتين منذ 2001. وهي تشهد انكماشًا منذ أكثر من عام وتضخّمًا كبيرًا بلغ 37,7 بالمئة في أيلول/سبتمبر ودينًا هائلاً ومعدّلَ فقرٍ متزايدًا يطال 35,4 بالمئة من السكان أو واحدًا من كل ثلاثة أرجنتينيين.

لكنّ المستثمرين يخشون من أن يؤدي انتخاب فرنانديز إلى عودة سياسة تدخل الدولة التي شهدتها البلاد في عهد الزوجين كيرشنر (2003-2015).

ويتساءل محللون من سيحكم فعليا: فرنانديز الذي كان مديرا لمكتب الرئيسة كيرشنر وقبلها زوجها نستور كيرشنر الرئيس بين 2003 و2007، أو كيرشنر نفسها (66 عاما).

واصطف كثير من الأرجنتينيين المعتادين على التقلبات الاقتصادية، الجمعة أمام المصارف ومكاتب الصرف لشراء دولارات أو سحب ودائعهم.

وسعى فرنانديز إلى طمأنتهم. وقال "ليطمئن الأرجنتينيون سنحترم ودائعهم"، ملمحا الى شبح الإجراءات التي اتخذت في 2001 في الأرجنتين لإنهاء سباق على السيولة وهروب رؤوس الأموال، وسميت "كوراليتو".

- استقطاب -

لكن المخرج السينمائي مارتن (50 عاما) لا يشعر بالثقة. وقد حمل الجمعة حقيبة مليئة بالعملة الأرجنتينية لشراء ثلاثة آلاف دولار من مكتب لصرف العملة. وقال "القصة نفسها تتكرر دائما". واضاف "والداي خسرا كل شيء بسبب +الكوراليتو+ ولا أريد أن يحدث لي ذلك".

ومنذ الانتخابات التمهيدية، سحب المدخرون الأرجنتينيون حوالى 12 مليار دولار من حساباتهم، أي نحو 36,4 بالمئة من مجموع الودائع.

وسيكون على الفائز إخراج البلاد من الازمة والتوصل إلى تحقيق توافق وهذا ليس أمرا سهلا في بلد يشهد استقطابا متزايدا.

وقبل يومين من الاقتراع، بدت الأسواق في حالة غليان.

وخلال أسبوع فقد البيزو 5,86 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الذي يشكل تاريخيا العملة الملاذ للأرجنتينيين.

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