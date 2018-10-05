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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 03:41 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 03:41

مرشح اليمين المتطرف للرئاسة في البرازيل جايير بلوسونارو (afp_tickers)