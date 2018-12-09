مرشح ترامب المفضّل لمنصب كبير موظفي البيت الابيض يعلن عزمه ترك الإدارة

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 11:31 م

أعلن مسؤول رفيع شاب في البيت الأبيض الأحد عزمه الاستقالة من عمله نهاية العام، وذلك بعد تداول اسمه في تقارير اعلامية باعتباره مرشح الرئيس دونالد ترامب المفضل لخلافة كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي.

وقال نيك آيرز مساعد نائب الرئيس مايك بنس في تغريدة على تويتر "سأغادر عملي في نهاية هذا العام، لكن سأعمل مع فريق +ماغا+ (حملة ترامب وشعارها لنجعل أميركا عظيمة مجددا) للدفع بهذه القضية".

وتابع "الشكر لدونالد ترامب ونائب الرئيس وزملائي على شرف خدمة أمتنا في البيت الابيض".

وأعلن ترامب السبت أنّ جون كيلي البالغ 68 عاما وأحد أقرب مستشاريه سيغادر منصبه ككبير موظفي البيت الابيض في نهاية العام، وتأتي هذه الاستقالة الاخيرة لشخصية رئيسية من طاقم الرئيس مع تنامي الضغط جراء التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وبعد وقت قصير على إعلان آيرز مغادرته، كتب ترامب على تويتر "انا أعمل على اجراء مقابلات مع بعض الاشخاص الرائعين حقا من أجل منصب كبير موظفي البيت الابيض".

وتابع "الأخبار المضللة كانت تردد بيقين انه سيكون نيك ىيرز، وهو شخص رائع سيبقى دائما مع أجندتنا السياسية في +ماغا+".

ونقلت وسائل اعلام ان آيرز لم يلتزم بالتوقيع حتى 2020، ما أثار غضب الرئيس.

وذكرت الواشنطن بوست بالاستناد الى مصادر أن آيرز المسؤول الشاب الذي يتمتع بمهارة سياسية رغم صغر سنه كان "متشككا" حول المنصب بسبب ما واجهه كيلي وسلفه رينس بريبوس.

وورث كيلي بعد تعيينه مكان بريبوس في تموز/يوليو عام 2017 مكتبا في البيت الابيض تحيط به الفوضى والمؤامرات السياسية وتظلله غمامة سوداء بسبب التحقيق الروسي.

وتشمل قائمة المرشحين المحتملين امام ترامب وفق واشنطن بوست مدير الادارة والموازنة ميك مالفاني والنائب الجمهوري مارك ميدوز، وهو رئيس احدى الجماعات اليمينية المتطرفة داخل مجلس النواب.

وتترك المغادرة الوشيكة لكيلي الرئيس ترامب مع مجموعة محدودة حوله من المستشارين الرئيسيين، في الوقت الذي يستعد فيه للتعامل في العام الجديد مع مجلس نواب يسيطر عليه الديمقراطيون.

وسيكون لدى حزب المعارضة في مجلس النواب سلطة إطلاق التحقيقات وإصدار مذكرات الاستدعاء، وبشكل عام كل ما يجعل حياة ترامب أكثر صعوبة.

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