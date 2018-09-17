هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 09:39 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:39

اتهمت أستاذة جامعية للمرة الأولى علناً بريت كافانو مرشح الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا بالتحرش بها جنسيا في الثمانينات ما أدى إلى إرجاء موعد التصويت على تثبيته في المنصب.

وكانت كريستين بليسي فورد الأستاذة في جامعة بالو التو أوردت تفاصيل ادعائها ضد كافانو في رسائل سرية الى ممثلة منطقتها في الكونغرس وبعدها الى سناتورة كاليفورنيا دايان فاينستين العضو في اللجنة القضائية التي ستصوّت لتثبيته.

وقالت فورد (51 عاما) لصحيفة "واشنطن بوست" إنها قررت كشف هويتها لأنها شعرت أن "من واجبها المدني" أن "تتغلب على القلق والخوف من الردّ" بعد أن تناقلت وسائل الاعلام الخطوط العريضة لقصتها.

وكان كافانو نفى الواقعة في بيان الجمعة قائلا "أنفي بشدة ودون أي التباس هذه الادعاءات (...) لم أقم بذلك سواء في الثانوية أو في أي مرحلة أخرى".

وروت فورد وهي ناخبة ديموقراطية مسجلة ل"واشنطن بوست" أن كافانو وصديقا له اعترضاها وهما "ثملان يترنحان" داخل غرفة نوم خلال حفلة لطلاب ثانويين في منطقة مونتغومري على مشارف واشنطن في ثمانينات القرن الماضي.

وتابعت أن كافانو ثبتها على سرير بينما كان صديقه يتفرج، ولامسها وهو يحاول نزع ثيابها ولباسها البحري المؤلف من قطعة واحدة.

ومضت تقول أن كافانو كمّ فمها عندما حاولت الصراخ لطلب المساعدة. وقالت "خُيل إلي أنه قد يقتلني عن طريق الخطأ (...) كان يحاول الاعتداء علي ونزع ملابسي".

وروت أنها تمكنت في النهاية من الهرب عندما اندفع صديق ثالث باتجاههما، وأغلقت الباب على نفسها في الحمام قبل أن تغادر المنزل.

وأشارت إلى أنها لم تخبر أحدا بالحادث حتى العام 2012 عندما كانت تتابع جلسات علاج نفسي للأزواج.

ولم يشر لمعالج النفسي في أوراقه التي اطلعت عليها "واشنطن بوست" الى كافانو بالاسم لكن تفاصيل التحرش متطابقة وبأنه تم من طلاب "مدرسة نخبوية للفتيان" أصبحوا بعدها "أعضاء محترمين ونافذين في المجتمع في واشنطن".

وفي جلسة علاج نفسي تالية بعد عام، أشارت فورد الى التحرش بأنه "محاولة اغتصاب".

- "إهانة للنساء" -

ودعا عدد من أعضاء اللجنة القضائية الى إرجاء التصويت بعد شهادة فورد، من بينهم الجمهوري جيف فليك المعارض الشديد لترامب والذي قال لصحيفة "واشنطن بوست" إنه "لا بد من الاستماع" الى فورد.

ويعتبر دعم فليك أحد الأعضاء الجمهوريين ال11 في اللجنة مع عشرة ديموقراطيين أساسيا للمضي قدما في عملية التصويت.

ومن المقرر أن تصوّت اللجنة القضائية حاليا على تثبيت كافانو في 20 أيلول/سبتمبر الجاري على أن يليها تصويت في مجلس الشيوخ بحضور كامل الأعضاء في حال صادقت اللجنة على التعيين.

وقال فليك "لقد قلت بوضوح إنني لست مرتاحا للمضي قدما بعملية التصويت الخميس ما لم نستمع الى روايتها ونوضح الأمور بشكل أكبر".

وأيّد السناتور ديك دوربن الموقف مضيفا "علينا احترام فورد والاستماع إليها فهي تتعرض لهجمات شخصية لانها تحلّت بالشجاعة وتكلمت".

وكتبت السناتورة فاينستين التي رفعت رسالة فورد الى السلطات الفدرالية على تويتر "أوافق السناتور فليك بضرورة إرجاء التصويت هذا الاسبوع حول تعيين بريت كافانو".

من جهته، قال السناتور ليندساي غراهام إنه "سيستمع بسرور" الى تعليقات إضافية من فورد حول القضية لكنه نبّه إلى ضرورة أن يتم ذلك "على الفور حتى تستمر العملية وفق الجدول الزمني".

كما دعا زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الى إرجاء موعد التصويت ريثما يتم التحقق من الادعاءات.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب