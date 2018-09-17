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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 06:06 م 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:06

أعربت الامرأة التي تتهم بريت كافانو، مرشح الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى المحكمة العليا، بالاعتداء عليها جنسيا ابان الثمانينات، عن استعدادها للمثول امام مجلس الشيوخ لتأكيد اتهاماتها، في حين أكد كافانو أيضا استعداده للقيام بالمثل لدحض هذه الاتهامات.

ويبدو أن لهذا الملف أهمية كبيرة نظرا لتكرار الاتهامات بالاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة، ما أدى الى استقالات عدة طاولت العديد من المسؤولين.

ويحاول الديموقراطيون الاستفادة من هذه القضية لعرقلة تسمية القاضي كافانو في المحكمة العليا، نظرا لما هو معروف عنه من مواقف محافظة.

ذلك أن تعيينه سيجعل القضاة التقدميين او المعتدلين اقلية لسنوات طويلة داخل المحكمة العليا التي تنظر في قضايا اجتماعية شديدة الحساسية، مثل الاجهاض وحمل السلاح وحقوق الاقليات.

ويعمل الديموقراطيون منذ أسابيع عدة بقوة لابطاء عملية تثبيت القاضي كافانو في منصبه من قبل مجلس الشيوخ الذي، حسب الدستور الاميركي، له الكلمة الاخيرة في تثبيت مرشحي الرئيس.

اما الهدف فقد يكون إرجاء التصويت على تثبيته الى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل التي قد تعيد الاكثرية داخل مجلس الشيوخ الى الديموقراطيين.

والمعروف ان الجمهوريين يحظون حاليا بأكثرية ضعيفة جدا داخل مجلس الشيوخ هي 51 مقابل 49.

الا انه من المرجح ألا تنجح جهود الديموقراطيين هذه، لان اللجنة الخاصة بهذا الملف داخل مجلس الشيوخ مدعوة للاجتماع الخميس للتصويت على تثبيت القاضي كافانو، على ان يصوت كامل اعضاء مجلس الشيوخ أواخر الشهر الحالي على الارجح.

- العودة الى أيام الثانوية-

وكان تثبيت كافانو مضمونا داخل مجلس الشيوخ لو لم تظهر كريستين بلاسي فورد أستاذة علم النفس الجامعية البالغة اليوم الحادية والخمسين من العمر.

فقد اتهمت في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست كافانو بالاعتداء الجنسي عليها خلال سهرة تعود الى مطلع الثمانينات عندما كان طالبا ثانويا في ضواحي واشنطن.

وروت فورد أن كافانو برفقة صديق له "كانا ثملين تماما" عندما انفردا بها داخل غرفة والقياها على سرير قبل ان يحاولا نزع ملابسها. وأكدت انها نجحت في الافلات منهما ومغادرة الغرفة.

وبعد سكوت دام 36 عاما قررت هذه الاستاذة في علم النفس الكلام.

وقالت فورد التي تقترع عادة للديموقراطيين، للصحيفة ردا على سبب هذا السكوت "أصبحت اليوم مقتنعة أن واجبي الاخلاقي بات أقوى من خوفي من الانتقام مني".

وأعلنت ايضا استعدادها لتقديم شهادتها امام لجنة مجلس الشيوخ المكلفة النظر في ترشيح القاضي كافانو، حسب ما قالت محاميتها ديبرا كاتز.

من جهته نفى كافانو مجددا وبشكل قاطع هذه الاتهامات مؤكدا ايضا استعداده للمثول أمام مجلس الشيوخ للدفاع عن شرفه.

وقال هذا القاضي المحافظ في بيان مقتضب نقله البيت الابيض "أنا مستعد للمثول أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ (...) للرد على هذه الاتهامات حول وقائع مزعومة تعود الى 36 عاما والدفاع عن استقامتي".

وبعد ان أكد ان جميع الاتهامات التي تستهدفه "كاذبة تماما"، شدد أنه "لم يقم أبدا" بما نسب اليه، أكان بحق المشتكية أو أي شخص آخر.

والملفت للنظر ان الرئيس دونالد ترامب الذي لا يتأخر عن التعليق على قضايا تهمه، فضل السكوت حتى الان.

وقالت مستشارته كيليان كونواي الاثنين أنه لا يجوز "توجيه الاهانات" الى فورد "ولا تجاهلها"، ويحق لها تقديم شهادتها امام مجلس الشيوخ على غرار القاضي كافانو.

الا ان اعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين العشرة الاعضاء في هذه اللجنة لا ينظرون الى تطور الامور بهذا الشكل.

فقد طالبوا في رسالة رئيس اللجنة في مجلس الشيوخ بتعليق النظر في تثبيت القاضي كافانو حتى يتمكن مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي" من القيام بتحقيق "كامل ومهني".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب