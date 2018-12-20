مرشح ترامب لوزارة العدل انتقد تحقيقات مولر (وسائل إعلام)

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 07:59 م

كشفت وسائل إعلام اميركية الخميس أنّ مرشح الرئيس الاميركي دونالد ترامب لتولي منصب وزير العدل وليام بار أرسل مذكرة قبل ستة أشهر يعارض فيها تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بخصوص عرقلة ترامب سير العدالة.

وعدت المذكرة التي أرسلها بار تهديدا محتملا لتحقيق مولر وانتصارا لترامب في حال ثبت مجلس الشيوخ تعيين بار وزيرا للعدل خلفا لجيف سيشنز.

وبار خريج جامعة كولومبيا العريقة، عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" ولدى محاكم في العاصمة الفدرالية ومكاتب قانون خاصة قبل أن يعين وزيرا للعدل في فريق الرئيس جورج بوش الاب بين عامي 1991-1993.

وكتب بار في المذكرة أنّ إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي في أيار/مايو 2017 بعد أن رفض كومي الضغوط حول تحقيقات مولر في قضية التواطؤ الروسي في الانتخابات الرئاسية، كان قرارا قانونيا بموجب السلطات الرئاسية وليس عرقة لسير العدالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا وول ستريت جورنال".

وقال بار في مذكرته التي أرسلها إلى وزارة العدل في حزيران/يونيو الفائت أنّ تحقيق مولر بخصوص عرقة العدالة يعد "سوء فهم قاتل" وغير مسؤول بشكل كبير".

وأرسل بار مذكرته للوزارة "كمسؤول سابق" يعرض ارائه.

وينظر إلى تحقيق مولر بخصوص عرقلة ترامب للعدالة كأحد اكبر التهديدات القانونية لولاية الرئيس ترامب.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بار (68 عاما)،لكن بسبب العطلة البرلمانية فانه من غير المرجح أن يتولى مهامه قبل السنة المقبلة.

ويتولى ماثيو ويتاكر منذ شهر منصب وزير العدل بالوكالة في ما اعتبره البعض سعيا لتقييد مهمة مولر.

وبار يعرف مولر جيدا وكان المسؤول عنه حين كان وزيرا للعدل خلال رئاسة جورج بوش الاب من 1991 حتى 1993. وكان مولر يتولى آنذاك إدارة الشؤون الجنائية في الوزارة.

وفي أيار/مايو حين كلف مولر التحقيق الروسي، اشاد بار بهذا الخيار. وقال في مقابلة إنه "واثق" بأن المدعي الخاص "لن يترك التحقيق ينجر الى حملة مطاردة بدون نهاية".

بمه/هت/اع

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