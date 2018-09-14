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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 سبتمبر, 2018 10:24 م 14 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:24

مرشح حزب العمال البرازيلي للرئاسة فرناندو حداد والمرشح لمنصب نائب الرئيس مانويلا دافيلا في 11 ايلول/سبتمبر 2018 في كوريتيبا (afp_tickers)